Raadslid verbaasd: 'Zorgbedrijf Team050 maakt opnieuw miljoenenwinst'

Raadslid Jasper Been (foto genomen in 2018) (Foto: Marco Grimmon/ RTV Noord)

Het Groninger GroenLinks-raadslid Jasper Been is een miljoenenwinst van jeugdzorgbedrijf Team050 op het spoor gekomen nadat hij de jaarrekening van het bedrijf heeft doorgespit.

De winst van 1,1 miljoen is volgens Been in de zakken van de aandeelhouders verdwenen en dat stoort het hem. Helemaal omdat het niet voor het eerst gebeurt.

Geld niet teruggevloeid

Vorig jaar bleek dat Team050 een winst van 1,8 miljoen euro had gemaakt over 2018. Dat kwam aan het licht nadat onder meer journalistiek platform Follow the Money onderzoek had gedaan naar winstmarges bij zorgaanbieders. 'Toen zeiden ze bij Team050 dat ze de hoge winst van bijna 2 miljoen euro ongemakkelijk vonden en dat het geld zou terugvloeien naar de sector', zegt Been.

'Ik heb dat gecontroleerd en ik kom erachter dat er weinig van terecht gekomen is. Ze hebben een fonds opgetuigd waarin ze 6 ton hebben gestort, maar van dat geld is nog geen honderdduizend euro uitgegeven.'

Bullshit

Het stoort Been dat Team050 hun eerdere woorden niet nakomt en dat ze nu opnieuw hetzelfde kunstje toepassen; winst uitkeren aan aandeelhouders. De directeur en eigenaar van het bedrijf is één van de aandeelhouders die er met de winst vandoor gaat. Wat het bedrijf doet is volgens het raadslid niet illegaal, maar in de ogen van Been wel laakbaar. 'Als je als directeur eerder zegt dat je de winst gaat herinvesteren in de sector, maar dat vervolgens niet doet dat concludeer ik dat ze bullshit verkondigen. Kom er dan gewoon voor uit dat je winst wil maken.'



GroenLinks heeft inmiddels samen met SP en ChristenUnie vragen over de situatie gesteld aan het stadsbestuur. Ze willen onder meer weten wat het stadsbestuur gaat doen aan hoge winsten bij zorgaanbieders.

'Winst moet terug naar gemeente'

'We hebben marktwerking in de zorg, maar we moeten een systeem vinden waarmee we ervoor zorgen dat die winsten terugvloeien naar de gemeente. Op die manier wordt de zorg ook goedkoper voor de gemeente. De winsten moeten de innovatie van de zorg ten goede komen en niet een individueel bedrijf', betoogt Been namens GroenLinks.

Team050: 'We begrijpen politieke discussie'

Team050 reageert via haar website op de politieke belangstelling voor haar winst. 'We begrijpen dat dit een politieke discussie aanwakkert over publieke dan wel private winst als gevolg van de marktwerking. Hier heeft natuurlijk iedereen zijn persoonlijke dan wel politieke mening over.'

'Één ding staat vast', schrijft de zorgleverancier. 'De winst binnen Team050 wordt niet gemaakt ten koste van medewerkers of cliënten. We leveren kwalitatief goede zorg en houden ons aan alle kwaliteitseisen.'