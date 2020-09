Oproep: Hoe beleef je jouw hobby in tijden van corona?

De zomer ligt achter ons en dat betekent traditiegetrouw dat het hobbyseizoen weer begint. Hoe is dat dit jaar, nu we midden in de coronacrisis zitten? We horen het graag van je.

Ga je 'gewoon weer' naar de bridgeclub of toneelvereniging? Doet iedereen mee of zijn er ook die eigenlijk niet durven? Waar verheug je je weer op en wat heb je het meest gemist?

We komen graag kijken

We willen de komende weken graag eens meekijken: langskomen voor onze verschillende kanalen (radio/tv/online) om van jullie te horen en te zien hoe het is om je hobby weer uit te oefenen. Voor zover dat kan, natuurlijk. Wie dit leuk vindt, verzoeken we onderstaand formulier in te vullen.

Wat doen we met je informatie?

De informatie die je via onderstaand formulier aan ons verstrekt, is uitsluitend bestemd voor dit project en de reportages die we daarmee, met jouw medewerking, kunnen maken. We delen de informatie niet met anderen, en publiceren deze informatie nooit als je dat niet wilt.