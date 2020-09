GGD onderzoekt gezondheid van duizenden Groningers

Dertigduizend Groningers krijgen deze week een vragenlijst van de GGD in de bus over hun gezondheid. Die lijst maakt deel uit van een vierjaarlijks landelijk onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van volwassenen.

De uitslagen van deze 'Gezondheidsmeter' vertellen de GGD onder meer hoe het gesteld is met de lichamelijke en psychische gezondheid van Groningers.

Welke vragen stelt de GGD?

Deelnemers aan het onderzoek krijgen vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen, vertelt epidemioloog Jeroen Kuiper van de GGD.

'Denk aan vragen over roken en alcoholgebruik, je algemene gezondheid, maar ook vragen over je omgeving. Heb je bijvoorbeeld veel te maken met geluidsoverlast?'

En ook vragen over corona ontbreken niet, zegt Kuiper: 'Ook zonder pandemie hadden we dit onderzoek uitgevoerd. Maar nu het ons leven zo beïnvloedt, mag corona natuurlijk niet ontbreken in de vragenlijst.'

Eerder onderzoek: Minder roken, meer overgewicht

Het onderzoek is niet nieuw. Al sinds 1990 ondervraagt de GGD Nederlanders over hun gezondheid. Dat leverde volgens Kuiper interessante trends op.

'We zien bijvoorbeeld dat er minder wordt gerookt dan in 1990. Toen rookte veertig procent van de volwassenen, nu nog 23 procent. Wel zijn we meer gaan drinken en hebben we meer last van overgewicht. We zijn benieuwd of die trends doorzetten.'

Welke Groningers krijgen de vragenlijst?

Inwoners van de provincie Groningen kunnen vanaf 10 september een uitnodiging ontvangen voor deelname aan het onderzoek. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft willekeurig ruim 30.000 Groningers geselecteerd.

'We hopen dat iedereen de vragen wil invullen', zegt Kuiper. 'De ervaring leert dat sommige groepen minder goed meedoen. Mannen onder de 25 jaar bijvoorbeeld. Van de mannen die wel meedoen, wordt het antwoord daarom iets zwaarder meegeteld.'

Door een samenwerking met de andere GGD'en, het RIVM en het CBS kunnen de Groningse resultaten straks worden vergeleken met die van andere regio's.

Andere opzet dan Lifelines

De opzet van de Gezondheidsmeter doet denken aan het grootschalige onderzoek Lifelines. Daarin beantwoorden duizenden deelnemers uit Noord-Nederland eveneens vragen over hun gezondheid. Kuiper snap de verwarring, maar stipt twee belangrijke verschillen aan.

'Lifelines volgt een vaste groep mensen uit de dezelfde leeftijdscategorie. Wij onderzoeken juist het algemene beeld van de samenleving. Daarnaast is Lifelines een noordelijk onderzoek, terwijl wij landelijk bezig zijn.'

Wanneer zijn de resultaten van het onderzoek bekend?

De GGD maakt de resultaten van de Gezondheidsmeter medio juni 2021 bekend. Gemeenten gebruiken de cijfers van de Gezondheidsmeter vervolgens als basis voor hun gezondheidsbeleid.

