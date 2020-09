Gemeenteraad komt er na uren vergaderen niet uit: besluit over nieuw afvalsysteem uitgesteld

Inwoners van Groningen betalen vanaf 2022 per afvalzak of -container (Foto: FPS/Jos Schuurman)

De gemeenteraad van Groningen heeft het besluit om tot een nieuwe manier van afvalinzameling in de gemeente Groningen te komen uitgesteld. Partijen konden het niet eens worden over de vraag of inwoners van Groningen in de toekomst per kilo afval betalen, of per keer dat zij een vuilniszak of -bak aanbieden.

GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren zijn voor een systeem waarbij inwoners betalen per keer dat zij afval aanbieden. De partijen hebben de VVD nodig voor een meerderheid. Die partij eist echter dat inwoners van Haren hun afval per kilo blijven betalen.

Vast bedrag in 2021 en 2022

GroenLinks besloot rond 1.00 uur dat er eerst onderzoek gedaan moet worden naar de vraag of een afvalsysteem waarbij bewoners per kilo afval betalen, gunstiger uitpakt dan een systeem waarbij inwoners betalen per keer dat ze afval inleveren. Tot de uitkomsten van dat onderzoek er zijn, komt er geen zogenoemd diftar-systeem in Groningen.

Omdat het besluit is uitgesteld, betalen inwoners van de hele gemeente Groningen in 2021 en 2022 jaarlijks een vast bedrag voor de afvalstoffenheffing. De hoogte van dat bedrag wordt later dit jaar bekend. GroenLinks wil in 2021 verder praten over een diftar-systeem, en dat per 2023 invoeren.

'Avond verliep anders dan verwacht'

Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) zegt na het onderzoek met een nieuw voorstel rondom het afvalbeleid te komen. 'De avond verliep anders dan verwacht', zegt Chakor. 'Maar iedere gemeente die over afval beslist heeft strubbelingen. Het is een onderwerp dat leeft.'

Afval zorgt al jaren voor politiek vuurwerk De discussie rond diftar speelt al jaren. In 2005 was er al sprake van een proef met diftar. In 2017 strandde een plan om diftar in te voeren omdat er geen raadsmeerderheid voor was. De huidige coalitiepartijen (GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie) denken verschillend over het afvalbeleid. GroenLinks en D66 zijn voorstander, PvdA en ChristenUnie zijn tegen. Om die reden konden oppositiepartijen hun stempel drukken op het 'diftardebat' Zes oppositiepartijen zijn hoe dan ook tegen diftar: zij vrezen, net als PvdA en ChristenUnie, onder andere meer afvaldumpingen. Samen hebben de partijen 22 raadszetels. Nadat elf van de twaalf partijen hun stem vorige week woensdag bekendmaakten, bleek oppositiepartij VVD de enige die nog twijfelde. De liberalen eisen dat inwoners van de voormalige gemeente Haren per kilo blijven betalen. Aan die eis konden andere partijen onvoldoende tegemoetgekomen: GroenLinks wil dat er eerst onderzoek plaatsvindt naar de vraag of diftar-per-kilo geschikter is dan diftar-per-lediging. Daarom is het plan om diftar in 2022 in te voeren op het laatste moment gesneuveld.

