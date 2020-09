'Nieuw rangeerterrein bij Haren geeft te veel licht'

Er ligt in totaal 11 kilometer spoor in stroken naast elkaar over een lengte van 1300 meter en er kunnen 180 treinwagons worden geparkeerd. Het nieuwe rangeerterrein 'De Vork', ingeklemd tussen de sporen naar Hoogezand en Assen werd in juni in gebruik genomen. De treinwagons van Arriva en de NS kunnen hier worden schoongemaakt, onderhouden en volgetankt. Het terrein wordt verlicht met LED-lampen.

'Nog niet voldoende'

Op de site van spoorwegbeheerder ProRail is te lezen dat er naast het rangeerterrein een wal is aangelegd die zo veel mogelijk licht en geluid tegenhoudt. Ook zijn er schemerschakelaars en sensoren geplaatst om de lichtuitstoot 's nachts te beperken. Toch hebben die maatregelen nog niet voldoende effect, vindt Het Groninger Landschap.

'Licht verstoort dag- en nachtritme'

'Nu het eerder donker is viel het al snel op dat er te veel licht afstraalt van het rangeerterrein', zegt directeur Glastra. 'Vooral naar de zijkanten ontstaat er daardoor veel lichthinder. Het dag- en nachtritme van dieren wordt daardoor verstoord en insecten vliegen zich te pletter.'

Volgens Het Groninger Landschap kunnen de lampen op het rangeerterrein beter worden afgeschermd. (Foto: Marco Glastra)

Lampenkappen

'En dat terwijl er simpele manieren zijn om de lichtvervuiling tegen te gaan', vervolgt hij. 'Een goed voorbeeld is de kazerne in Zoutkamp. Daar zijn een soort lampenkappen geplaatst waardoor het licht niet meer omhoog of naar de zijkant straalt, maar alleen naar beneden. Dat leverde ook nog eens een energiebesparing op.'

Vergunningen

De directeur van Het Groninger Landschap vindt dat ProRail een soortgelijke maatregel moet nemen bij het rangeerterrein. Bovendien vindt hij dat gemeenten bij het verstrekken van vergunningen meer aandacht moeten besteden aan het beperken van lichthinder.

Reactie ProRail

Woordvoerder Aldert Baas van ProRail kan nog niet reageren op de klacht van Glastra. 'Dit moet ik eerst intern uitzoeken', zegt hij. 'Maar het is natuurlijk wel zo dat het altijd zichtbaar is als er een nieuwe voorziening als een rangeerterrein wordt aangelegd op een locatie waar eerder niets was.'