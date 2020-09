Groningers doelwit van saus gooiende scooterrijders (update)

Nietsvermoedende Groningers kregen dit weekend op verschillende plekken in Stad te maken met een nare verrassing. Vanaf een passerende scooter werd een saus over ze heen gegooid. De slachtoffers maken melding van een 'onherkenbaar duo' dat op de scooter zat.

Met mayonaise-achtige smurrie bekogeld

In zeker twee gevallen, een incident in de Brugstraat en een in de Kleine Kruisstraat, ging het om een mayonaise- achtige smurrie, aldus de politie. Bij een derde geval van besmeuring is niet aangeven om wat voor spul het gaat. Van alle drie gevallen is aangifte gedaan.

Bij de dagelijkse briefing bij de politie is speciale aandacht besteed aan de besmeuringen. Agenten letten daarom extra op dergelijke incidenten.

Curry

Claudine Taconis uit de stad Groningen werd samen met twee vriendinnen bekogeld met curry, toen ze voor de deur stonden te praten.

'Bij mij viel het mee, mijn vriendinnen zaten er goed onder. We schrokken en zijn heel erg verbaasd. We moesten er ook wel om lachen, want je verwacht het niet.’

Het drietal overweegt aangifte te doen. Een van de drie krijgt de vlekken niet uit de kleren.

