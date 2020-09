'Aandacht voor de Lelylijn begint nu echt op gang te komen'

Maandag bleek dat het kabinet de deur op een kier zet voor de Lelylijn.

Groeifonds biedt kansen voor Lelylijn

Dat de Lelylijn weer nadrukkelijk in beeld is, komt door het Groeifonds van ministers Hoekstra en Wiebes. Dat biedt ruimte aan grote infrastructurele projecten. Die projecten zijn niet alleen op de Randstad, maar juist ook op de regio gericht.

‘Je ziet overal dat de Lelylijn in één adem wordt gekoppeld aan het fonds’, zegt Schroor. ‘Ook door landelijke partijen en landelijke media. Zelfs bedenkers van het fonds reageren positief op de Lelylijn.’

Schroor ziet dan ook een opening ontstaan. De afgelopen dagen is de telefoon regelmatig gegaan met een vraag of verzoek over de Lelylijn. Schoor ziet de landelijke aandacht voor de treinverbinding toenemen. ‘Heel mooi om te zien.’

De Lelylijn is veel meer dan een stukje rails in een weiland Ton Schroor - Directeur VNO-NCW Noord

Voordelen van de Lelylijn

De argumenten om de Lelylijn te realiseren zijn zo onderhand wel bekend. De treinverbinding brengt Amsterdam en Groningen qua tijd dichter bij elkaar: het scheelt een half uur reistijd. Dat moet ervoor zorgen dat de Randstad beter verbonden wordt met het Noorden, zodat inwoners daar sneller overwegen om in de drie noordelijke provincies te gaan wonen.

Ook kunnen Randstedelijke bedrijven hun werknemers dan beter vinden in Noord-Nederland. ‘Het is veel meer dan een stukje rails in een weiland.’

'Zes landelijke partijen zijn vóór'

De lobby is in volle gang, meldt Schroor. Hij heeft aanwijzingen dat zes landelijke partijen de verbinding opnemen in hun verkiezingsprogramma. ‘De PvdA wil het, ook D66 gaat het in haar verkiezingsprogramma opnemen. Aan het begin stond staatssecretaris Van Veldhoven niet echt juichend tegenover de Lelylijn. Ze sprak eerder over een bus dan over een treinlijn. Nu zijn de signalen heel anders.'

Ook VVD-minister van infrastructuur en waterstaat Cora van Nieuwenhuizen laat volgens Schroor 'muizengaatjes open' voor de Lelylijn.

'Als je dan leest dat infrastructuur de eerste grote indiener voor het Groeifonds moet worden, biedt dat veel perspectief.’

Landelijke campagne op komst

De toenemende aandacht voor de lijn wil Schroor niet onbenut laten. VNO-NCW Noord komt over enkele weken met een gerichte marketingcampagne.

‘Hier in het Noorden weten we het wel. We willen de Lelylijn juist landelijk onder de aandacht brengen. Jullie gaan zeker van ons horen.’

Lees ook:

- ‘Wopke-Wiebes-Fonds’ zet de deur op een kier voor de Lelylijn

- 'Lelylijn mogelijk project voor Wopke-Wiebes-fonds'

- PvdA: '5 miljard investeren in Lelylijn'