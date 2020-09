Stadswijk viert 400ste verjaardag

'Het is eigenlijk een stad in het klein', zegt historicus Beno Hofman over de Hortusbuurt en het Ebbingekwartier. 'Je hebt hier alles wat de stad ook heeft, van hele arme tot hele rijk bewoners en van kleuterschool tot universiteit.'

Zo rond 1600 groeit de stad uit haar jas. Er wordt een plan gemaakt om te vergroten aan de noord- en oostzijde. Dat noemde men De Uitleg van de stad. De Ebbinge-, Boteringe-, en Kijk in ’t Jatstraat worden doorgetrokken en gaan Nieuwe... straat heten. Rondom het nieuwe stuk stad komen muren, grachten en poorten. 400 jaar geleden, in 1620 was men klaar, alleen waren de plannen wat te optimistisch geweest. De Uitleg was veel te groot en het duurde tot in de 19de eeuw voordat het helemaal was volgebouwd. Tegenwoordig noemen we dit gebied, met onder meer de Ossenmarkt, het Guyotplein en de Nieuwe Kerk, de Hortusbuurt en het Ebbingekwartier.

Eigenlijk zouden de festiviteiten al in mei worden gehouden, maar door de corona-epidemie kon dat niet doorgaan. Nu is het feest gecombineerd met Open Monumentendag. Dat komt heel mooi uit, zegt mede-organisator Petra Koonstra: 'Er is hier ieder jaar op het gras rond de Nieuwe Kerk al een maaltijd op die dag. Dat combineren we nu met de andere festiviteiten.'

Zoals een expositie van oude Fongersfietsen. De smit Ties Fongers begon ooit zijn fietsenfabriek bij de Nieuwe Kerk in het pand waar nu restaurant De zevende hemel is. 'Nu is het een woonwijk', zegt Petra Koonstra. 'Maar honderd jaar geleden zaten hier vooral bedrijven.'

Buurt blijft in beweging

'Ik was aan het folderen in het Ebbingekwartier om reclame te maken voor ons feest, en het viel me op dat je daar veel kinderfietsjes bij de huizen ziet. Daar wonen jonge gezinnen met kinderen. Zelf woon ik in de Hortusbuurt en daar kom je nauwelijks gezinnen tegen. Wel veel studenten en ouderen maar dankzij die nieuwbouw hebben we er dus een heel andere groep mensen bij gekregen in onze wijk. Die voortdurende verandering is een proces dat al eeuwen gaande is.'

400 jaar Niewe Stadt

Over de geschiedenis van de buurt schreef Beno Hofman het boek: 400 jaar Niewe Stadt, dat vrijdagavond officieel werd gepresenteerd en dat vanaf vandaag in de boekhandel ligt. De komende weken blijft het feest in de buurt met muziek en theatervoorstellingen die Coronaproof worden gehouden. Je kunt het programma hier bekijken.

