Groningers helpen Egyptenaar met kiespijn: 'Hij was ten einde raad'

Een gewone dag op zijn minimacamping in Opende eindigde voor Appie Wijma met een spoedbezoek aan de tandarts. Niet voor zichzelf, maar om een Egytische campinggast van zijn kiespijn af te helpen.

De 54-jarige man uit Egypte verblijft bij een vriendin op minimacamping Polemonium, maar heeft naar eigen zeggen al tijden last van zijn gebit.

'Deze man heeft geen rooie cent'

Die vriendin trekt Wijma aan zijn jas. Ze vraagt of hij misschien in de buurt een tandarts kan vinden. Maar alle pogingen om de man te helpen lopen op niets uit. De reden? 'Deze man heeft geen rooie cent, en iedereen wil geld verdienen', vertelt Wijma.

'Door een procedurefout mag hij Nederland niet meer uit. Van een kerk krijgt hij twintig euro per week om zichzelf in leven te houden. Hij is ten einde raad.'

Waar ik ook heen moet, ik rijd met die mensen naar een tandarts toe Appie Wijma - Eigenaar minimacamping Opende

En ook Wijma zelf ziet een goede afloop er niet meer van komen. Met tranen in zijn ogen belt hij RTV Noord-presentator Karel Oosterhuis op.

'Jullie zijn mijn laatste hulp. Waar ik ook heen moet, ik rijd met die mensen naar een tandarts toe', klinkt het strijdvaardig.

Oproep levert veel reacties op

Dat telefoontje vond maandagmiddag om 14.00 uur plaats. Een oproep via de radio en een dikke twee uur later ziet de wereld er opeens heel anders uit. Twee tandartsen bieden Wijma aan om de Egyptenaar te helpen.

En ook met de rekening komt het goed. Meerdere Groningers willen die voor de Egyptenaar betalen. 'Want iedereen verdient een goed gebit', laat één van de gulle gevers weten.

In de tandartsstoel

Rond de klok van 16.00 uur zit de Egyptenaar op een tandartsstoel in de stad Groningen. Vanaf de achterbank van Wijma's auto spreekt de man zijn dankbaarheid uit. 'Iedereen bedankt voor de hulp! Shukraan, zeggen we in het Arabisch.'

Ook Wijma keert met een goed gevoel terug naar zijn camping in Opende. 'Ik had niet gedacht dat het zo zou gaan. Fantastisch dat het zo eindigt. Deze wereld is toch weer goed.'

Lees ook:

- Minimacamping krijgt speeltoestellen van ziekenhuis: 'Dat is zo warm'

- Minimacamping in Opende tóch open deze zomer

- Appie Wijma is Groninger van het Jaar 2019, 'ik vond het al zo'n drukte voor plek 3'