Geen diftar meer in Haren, wel vast afvalbedrag in hele gemeente: wat betekent het voor jou?

Hoe de afvalinzameling eruit gaat zien in Stad is nog niet in kannen en kruiken (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Wat verandert er nog meer? Acht vragen en antwoorden.

1) Waarom blijft alles niet zoals het is?

Het afval moet vanaf 1 januari 2021 in de hele gemeente op dezelfde manier worden opgehaald. Dat is een wettelijke verplichting. De gemeente Groningen is begin 2019 gefuseerd: de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer zijn toen samengegaan.

2) Waarom wordt het geen diftar?

Lang leek het erop dat in de hele gemeente Groningen afvalsysteem diftar zou gaan gelden. Diftar betekent dat je meer betaalt als je meer afval inlevert.

Partijen in de gemeenteraad kwamen er echter op het laatste moment niet uit. Er komt nu een nieuw onderzoek naar de invoering van diftar. Als de uitkomsten van dat onderzoek er zijn, wordt het in 2023 mogelijk alsnog ingevoerd.

3) Ik woon in Haren, wat verandert er voor mij?

De veranderingen zijn het meest ingrijpend voor mensen die in de voormalige gemeente Haren wonen. Harenaren betalen nu nog per kilo afval die ze inleveren. Vanaf volgend jaar is dat niet meer zo: dan betalen Harenaren (net als inwoners van de rest van de gemeente) een vast bedrag per jaar.

Harenaren kunnen hun plastic afval, melk- en sappakken en blik nu nog gescheiden inleveren. Dat kan na 1 januari niet meer.

4) Wat betaal ik vanaf volgend jaar?

Dat weet nog niemand: in november spreekt de gemeenteraad over de tarieven. Er komen drie verschillende tarieven. Eenpersoonshuishoudens betalen minder dan tweepersoonshuishoudens. Huishoudens met drie of meer bewoners betalen weer meer dan mensen die met hun tweeën wonen.

5) Diftar komt er niet, mag ik alles nu bij elkaar in gooien?

De gemeente roept mensen op zoveel mogelijk te scheiden, en gaat extra glascontainers plaatsen. Ook komen er extra inleverpunten voor ander afval, zoals papier en textiel. Op die manier wil de gemeente inwoners stimuleren hun afval te scheiden.

Mensen die een groene container hebben, houden die gewoon. Bij sommige appartementencomplexen komen mogelijk ook gezamenlijke GFT-containers te staan.

6) Er komen dus meer inleverpunten voor afval. Wat kost dat?

De gemeente investeert bijna 2,4 miljoen euro. Van dat geld worden papier- en eventueel glascontainers geplaatst bij nieuwe appartementencomplexen met meer dan 200 woningen. Ook komen er in omliggende dorpen extra papier-, glas- en textielcontainers.

7) Ik zit in de bijstand, wat betaal ik straks voor mijn afval?

Precieze bedragen zijn nog niet bekend. In de eerste drie jaar dat je in de bijstand zit betaal je 43 procent van het bedrag dat andere inwoners betalen. Als je na die drie jaar nog in de bijstand zit, betaal je niets meer.

8) Hoe zit het met grofvuil?

Inwoners van de hele gemeente Groningen kunnen straks vier keer per jaar gratis hun grofvuil wegbrengen. Dat is in grote delen van de gemeente al zo, maar inwoners van de voormalige gemeente Haren moeten tot de jaarwisseling nog 7,50 euro per keer betalen.

Sommige partijen in de gemeenteraad wilden dat het grofvuil weer gratis bij huis wordt opgehaald. Die plannen redden het niet.

Lees ook:

- Groningse raad kiest waarschijnlijk voor diftar, alleen VVD twijfelt nog

- Afval in gemeente Groningen: betalen per zak, kilo, of allebei (niet)?

- Groningers betalen komend jaar fors meer voor afvalinzameling