Ruim 4000 eigenaren claimen in eerste week waardedaling van hun woning

In de eerste week van de waardedalingsregeling hebben 4346 mensen een vergoeding geclaimd bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Alleen huiseigenaren uit de gemeenten Loppersum en Appingedam kunnen die waardedaling gecompenseerd krijgen. Andere gemeenten volgen later.

De waardedalingsregeling is op 1 september geopend voor bewoners uit de twee gemeenten. Op de eerste dag liep het meteen storm met meer dan duizend aanvragen. Na zeven dagen staat de teller op 4346 aanvragen.

Een derde van de huiseigenaren

In totaal zijn er zo’n twaalfduizend woningeigenaren in Loppersum en Appingedam die aanspraak maken op de waardedalingsregeling. Meer dan een derde van alle huiseigenaren in die gemeenten hebben de aanvraag dus al ingediend.

‘De mensen weten ons goed te vinden’, concludeert een woordvoerder van het IMG. ‘Het is belangrijk dat mensen een aanvraag indienen, want ze hebben recht op een vergoeding.’

Geen vlekkeloze start

Helemaal vlekkeloos verliep de start van de waardedalingsregeling niet. Zo was er de eerste dagen onder meer een storing met DigiD, maar die is volgens het IMG opgelost. Maandagmiddag was er opnieuw een storing in het systeem. Op de website van het IMG stond dat het door een storing niet mogelijk is om in te loggen en een aanvraag te doen voor de waardedalingsregeling.

Maar over de gehele linie is het IMG best tevreden met hoe de eerste week is verlopen. ‘Het aantal telefoontjes neemt af, ook al zijn er nog steeds veel vragen. Het is in ieder geval goed dat we dit gefaseerd invoeren, zodat het straks soepeler loopt wanneer de aantallen groter worden.’

Het Hogeland en Groningen

Per 1 november kunnen woningeigenaren in de gemeenten Het Hogeland en Groningen hun waardedaling claimen. Vanaf 1 januari 2021 zijn de overige gemeenten aan de beurt. In totaal maken zo’n 120.000 mensen aanspraak op een vergoeding voor de waardedaling van hun huis.

