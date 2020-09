Heeft de gemeenteraad nog iets te zeggen over extra miljoenen voor De Tirrel?

De raad van Het Hogeland moet nog worden gevraagd om extra miljoenen beschikbaar te stellen voor de bouw van multifunctioneel gebouw De Tirrel in Winsum, maar ondertussen gaat de aannemer er al vanuit dat de zaak beklonken is.

Vorige week werd bekend dat er 9,3 miljoen euro extra nodig is voor de bouw van het complex, waarin scholen, een verzorgingstehuis en een sporthal komen.

Aannemer Rottinghuis is als gunstigste uit de aanbestedingsprocedure gekomen en mag De Tirrel hoogstwaarschijnlijk bouwen. Ware het niet dat de gunning nog onder voorbehoud is van de goedkeuring van het budget door de gemeenteraad, laat gemeente Het Hogeland in een persbericht weten.

De bezwarenprocedure is geweest en de afspraken over het geld zijn rond Ingrid Prins - Koninklijke VolkerWessels

Een telefoontje naar de aannemer zorgt echter voor een andere lezing. Volgens Ingrid Prins van Koninklijke VolkerWessels, waar Rottinghuis onder valt. kan bijna niks de bouw van De Tirrel nog tegenhouden. ‘De bezwarenprocedure is geweest en de afspraken over het geld is rond. Dat is allemaal gereserveerd en geregeld’, zegt Prins. Bij Rottinghuis werd het binnenhalen van de klus gevierd met kroketten bij de lunch.

Project gaat door

Maar waarom spreekt de gemeente dan over een 'voorlopige' gunning? ‘Dat is de terminologie gebruikt wordt', stelt Prins. 'Er kunnen altijd dingen gebeuren die de bouw tegen zou kunnen houden, zoals COVID-19. Maar je zou kunnen zeggen dat dit project definitief is.'

Het lijkt erop dat het college er al van uitgaat dat de raad akkoord gaat met de extra miljoenen die nodig zijn Linda Visser - Lokaal Sociaal

Een aantal raadsleden vindt het een vreemde gang van zaken. ‘Dit lijkt echt op een solotour van het college, dat er al van uitgaat dat de raad akkoord gaat met de extra miljoenen die nodig zijn’, zegt Linda Visser van eenmansfractie Lokaal Sociaal. Ze vindt het onbegrijpelijk dat de aannemer blijkbaar de harde toezegging heeft gekregen dat bijna niks de bouw nog kan tegenhouden.

Geen inbreng

Visser uitte vorige week tijdens de raadsvergadering al kritiek op het college. Ze vindt dat er teveel buiten de raadszaal besloten wordt. ‘Bij het werelderfgoedcentrum ging dit ook al zo. Daar gaat veel geld naartoe, terwijl er nog zoveel vraagtekens zijn. Ik vind het college veel te sturend. Er is geen ruimte voor debat.’

Ook oppositiepartij VVD is kritisch. ‘De formulering in het persbericht over die 9,3 miljoen extra was nogal positief. Alsof de miljoenen al op tafel lagen’, laat fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard weten. ‘Of dit is echt zo dichtgetimmerd is, vraag ik me af. Ik mag hopen dat we er echt nog iets van mogen vinden.'

Als we er echt niks over te zeggen hebben, is er een probleem Stefan van Keijzerswaard - VVD

‘Woensdag hebben we een korte informatiebijeenkomst. Dan hoop ik meer te horen van het college', gaat de VVD'er verder. 'Als we er echt niks over te zeggen hebben, is er een probleem. Dit is geen klein rekenfoutje. We vragen ons af of er niet op punten bespaard kan worden.'

Niet in kannen en kruiken

‘Ik ben in de veronderstelling dat de raad nog goedkeuring moet geven aan het project. Woensdag worden we bijgepraat. Het is wel een graat in de keel’, laat fractievoorzitter Roelf Torringa van coalitiepartij Gemeentebelangen weten Volgens hem is het verhaal nog niet rond. ‘Het krediet moet echt nog beschikbaar gesteld worden en de raad is aan zet naar mijn idee.’

Hij denkt dat de aannemer iets te positief in het project staat. ‘Ik kan mij voorstellen dat ze dingen veronderstellen die hun passen.’

Geen geheimen

Ook de ChristenUnie laat weten dat alles nog open ligt wat betreft De Tirrel. ‘De raad van Winsum heeft besloten dit project door te laten gaan. Maar omdat er nu een enorme overschrijding van het budget is, zijn wij weer aan zet. We kunnen er zeker nog iets van vinden’, aldus fractievoorzitter Bernd de Jong. ‘Het zal een pittige vergadering worden en het is niet zomaar een hamerstuk.’

Het is begrijpelijk dat de aannemer positief is Bernd de Jong - ChristenUnie

Volgens De Jong is er wel een afspraak gemaakt om projecten, waar in het verleden goedkeuring voor is verleend, door te laten gaan. ‘Daar hebben we ook geen geheim van gemaakt. Dus het is begrijpelijk dat de aannemer positief is. Maar bij dit project gaan we echt kijken of deze overschrijding wel te financieren is.’

