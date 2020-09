Damsters in andere 'vergeten hoekje' eisen gelijke behandeling

Bewoners van de Pieter Veningastraat en de Gerrit Raapstraat in Appingedam zijn het wachten zat. Zij hoopten maandag duidelijkheid te krijgen over de versterking van hun huis, maar dat advies is nog niet klaar.

In een brief aan minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken vragen zij nu om nieuwe huurwoningen.

Bewoners willen einde aan ongelijkheid

De circa honderd huizen in deze twee straten zijn verouderd en kampen al enkele jaren met schimmel- en vochtproblemen. Sinds 2013 zijn er plannen voor een renovatie, maar die werden niet uitgevoerd omdat het onduidelijk was of de woningen versterkt of gesloopt en herbouwd moesten worden.

Toen de bewoners vorige week via het nieuws vernamen dat de 337 huizen in het 'vergeten hoekje' even verderop allemaal worden vervangen, wilden zij hetzelfde. Vooral omdat de minister tijdens haar bezoek liet weten de ongelijkheid ook op andere plekken tegen te willen gaan.

'De situatie van de bewoners van het vergeten hoekje is hetzelfde als die van ons. Om ons heen staan allemaal nieuw gebouwde huurwoningen en over ons lot is nog immer niks besloten', schrijven bewoners Jürgen Romeling en Marcel Dijkema, die hun straten omdoopten tot het 'vergeten vergeten hoekje'.

Versterkingsadvies is volgende maand klaar

Toen het nieuws over de 337 huizen bekend werd, liet Woongroep Marenland weten dat de bewoners van het andere 'hoekje' maandag een brief zouden krijgen met een update over het versterkingsadvies. In die brief staat dat het advies nog niet klaar is. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) legt daar deze maand de laatste hand aan en geeft in oktober een presentatie aan de bewoners.

Romeling en Dijkema willen na het nieuws van vorige week niets meer weten van versterking en vragen om nieuwe huizen. 'We hopen op een einde aan dit voortslepende drama', stellen ze.

Ook corporatie wil duidelijkheid

Woongroep Marenland zegt de situatie van de bewoners te begrijpen en ook duidelijkheid te willen: 'Ook wij vinden het belangrijk dat er een oplossing komt en daar doen we ons best voor. Om duidelijkheid te geven, hebben we het opstellen van een versterkingsadvies naar ons toegetrokken.'

De schimmelproblemen zijn volgens de corporatie inmiddels wel opgelost.

