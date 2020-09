Fotograaf hangt met Stones-foto's in Groninger Museum: 'Krankzinnig'

De strakke kleurenfoto's maakte hij tijdens het concert van The Stones in Arnhem, drie jaar geleden. Zuidema weet al drie maanden dat hij in het Groninger Museum gaat exposeren, maar hij kan dat nog altijd amper geloven. 'Drie maanden iets geheim gehouden, daar ben ik niet goed in. Maar het is wel gelukt.'

Onder de indruk

Het museum en het management van The Rolling Stones waren onder de indruk van het werk van Zuidema. 'Hij maakt momentopnames die zelf een verhaal vertellen en wekt met zijn foto's het gevoel van dat vastgelegde moment weer op', aldus het museum.

Zuidema zelf heeft wel een favoriete foto van de zeven: 'De mooiste vind ik een solofoto van Mick Jagger, toen-ie pal voor me stond.'

Zuidema fotografeerde ook andere grote namen als Queen, P!nk en Coldplay. Hij is van oorsprong vormgever en ziet zichzelf op het gebied van de fotografie als autodidact. In 2015 bracht hij het boek 'Deze club doet ons leven', met foto's van tien jaar FC Groningen, uit. Eind 2020 komt zijn tweede fotoboek uit met concertfotografie.

Vierhonderd objecten

De zeven foto's zijn onderdeel van de tentoonstelling 'The Rolling Stones - Unzipped', waarin ruim vierhonderd originele objecten uit de verzameling van de band te zien zijn. De expositie opent op 14 november en is te zien tot 28 februari volgend jaar.

Mick Jagger bracht eerder al via het Groninger Museum een videoboodschap over de expositie naar buiten. 'Ik hoop dat je er gaat kijken, geniet ervan', is de boodschap van de rockster.

Zuidema: 'Als ik de directeur van het Groninger Museum tegenkom, zeg ik elke keer: Ik ben sprakeloos. Het is schitterend, krankzinnig.'

