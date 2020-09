Mediahistoricus RUG: 'Mogelijke overname NDC is geen verrassing'

'De andere grote partij op de grote dagbladmarkt is de Persgroep. Zij zitten al veel te veel in de dagbladen in Nederland. Als zij ook nog NDC zouden overnemen, zouden zij een te grote monopoliepositie bemachtigen. Dan blijft er eigenlijk maar één partij over die kapitaalkrachtig genoeg is.'

De aandeelhouders van NDC mediagroep, FB Oranjewoud en JM Fonds, en Mediahuis Groep, voeren vergaande onderhandelingen over een overname van NDC door Mediahuis. Dat lieten de partijen maandag in een gezamenlijke verklaring weten.

Onafhankelijkheid

Wijfjes denkt dat als de overname definitief wordt, dat niet ten koste zal gaan van de journalistieke onafhankelijkheid. 'Het Mediahuis claimt zelf de hoeder van de journalistieke onafhankelijkheid te zijn. Dat maken ze ook wel waar. Ze hebben een groot pakket aan media in huis in Nederland, zoals de Telegraaf Media Groep, waar De Telegraaf als grootste krant bij hoort. Daarnaast hebben ze ook NRC en een paar Limburgse kranten.'

Huub Wijfjes, mediahistoricus van de Rijksuniversiteit Groningen (Foto: RUG/Beeldbewerking RTV Noord)

Interessant is dat de NRC en de Limburgse kranten nog onder een andere vennootschap vallen, zegt Wijfjes. 'Op die manier houden ze het merk overeind. Het blijft een apart bedrijf, iets dat niet gebruikelijk is na een fusie. Dat geeft iets meer garantie op het behoud van de journalistieke afhankelijkheid hier in het Noorden, want dat zou straks ook bij NDC het geval kunnen zijn. Maar ze moeten het natuurlijk nog wel waarmaken.'

NDC mediagroep geeft Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en tientallen regionale nieuws- en weekbladen uit. Mediahuis heeft activiteiten in de Benelux en Ierland. Het bedrijf is in Nederland uitgever van NRC, De Telegraaf, De Limburger, Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en de Gooi- en Eemlander.

