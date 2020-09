Voetbalverenigingen met Het Hogeland in gesprek over gevreesde bezuinigingsslag

De voetbalverenigingen in Het Hogeland willen met de sportwethouder om tafel als het beleid van de voormalige gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum wordt gelijkgetrokken in de hele gemeente. Vooral het onderwerp bezuinigen heeft hun aandacht.

De achttien voetbalverenigingen in Het Hogeland, samen goed voor meer dan 4500 leden, maken zich zorgen over de geluiden die rondgaan over de bezuinigingen die de gemeente voor sportaccommodaties moet doen. Dat bedrag zou richting de 100.000 euro gaan.

Sport en Beweegvisie

En dat kan volgens de voetbalverenigingen ten koste gaan van de startnotitie Sport en Beweegvisie, waarin de voetbalverenigingen een meerwaarde vervullen op het gebied van gezondheidszorg, jeugdzorg, leefbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid.

'Als het gaat om bijvoorbeeld de stijgende kosten in de jeugdzorg, zijn voetbalclubs juist het laaghangend fruit. Juist investeren in de sport kan ook een antwoord van de politiek zijn op de verschillende problematieken binnen de gemeente en ligt wellicht meer voor de hand', laten de voetbalverenigingen gezamenlijk weten in een verklaring. Ze laten weten zich ernstig zorgen te maken over de kosten die de gemeente in de toekomst mogelijk in rekening brengt.

Neuzen dezelfde kant op?

De voetbalverenigingen hebben de voorzitters van FC LEO (Leens), SV Bedum, SIOS (Sauwerd) en De Heracliden (Uithuizermeeden) naar voren geschoven. Een gesprek met sportwethouder Harmannus Blok moet ervoor zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op gaan staan ten aanzien van het toekomstige sportbeleid en de tarieven voor de sportcomplexen.