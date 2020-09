Lopend Vuur: Ik moet eigenlijk gezonder leven

Een paar kilootjes te veel, te weinig bewegen en af en toe een borreltje te veel. Vaak weten we het wel van onszelf, maar laten we na om er echt iets aan te doen: onze gezondheid.

Dertigduizend Groningers krijgen deze week een vragenlijst van de GGD in de bus over hun gezondheid. Die lijst maakt deel uit van een vierjaarlijks landelijk onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van volwassenen. De uitslagen van deze 'Gezondheidsmeter' vertellen de GGD onder meer hoe het gesteld is met de lichamelijke en psychische gezondheid van Groningers.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen, over bijvoorbeeld roken, alcoholgebruik, je algemene gezondheid maar ook vragen over je omgeving.

Het onderzoek is niet nieuw. Al sinds 1990 ondervraagt de GGD Nederlanders over hun gezondheid. Daaruit blijkt dat er bijvoorbeeld minder wordt gerookt dan in 1990. Toen rookte veertig procent van de volwassenen, nu nog 23 procent. Wel wordt er nu meer gedronken en hebben we meer last van overgewicht.

