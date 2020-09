Medewerker Ommelander Ziekenhuis is besmet met corona

Volgens het ziekenhuis heeft de medewerker zich bij de eerste klachten direct laten testen. Toen het inderdaad om corona bleek te gaan, is het OZG begonnen met bron-en contactonderzoek. Tot nog toe zijn bij geen andere medewerkers besmettingen gevonden.

Betrokken patiënten krijgen een telefoontje en een brief

Patiënten die contact hebben gehad met de besmette medewerker zijn gebeld en krijgen een brief. Zij moeten in de gaten houden of ze corona-achtige klachten krijgen. In dat geval moeten ze zich laten testen. Volgens het ziekenhuis is bekend om welke patiënten het gaat. Wie niet door het ziekenhuis wordt gebeld, is dus niet bij de medewerker in de buurt geweest.

'Kom alleen naar het ziekenhuis'

Het ziekenhuis grijpt de besmetting aan om nog eens te wijzen op het belang van het volgen van de maatregelen. Patiënten die klachten hebben, moeten contact opnemen. Dat wil het ziekenhuis ook graag als een patiënt in het buitenland is geweest. Iedereen moet daarbij zoveel mogelijk alleen naar zijn afspraak komen, om in het ziekenhuis de anderhalve meter afstand te kunnen bewaren. Het Ommelander ziekenhuis heeft moeite patiënten zover te krijgen.

Volgens het ziekenhuis is er weinig reden tot zorg voor meer besmettingen, omdat de medewerker volgens de coronarichtlijnen heeft gewerkt.

