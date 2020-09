Veiligheidsregio wacht op landelijk advies over Sinterklaasintocht, 'Sint Maarten niet in gevaar'

Veiligheidsregio Groningen heeft nog geen besluit genomen over het wel of niet doorgaan van sinterklaasintochten in onze provincie. Ze wacht landelijk advies af voordat er een besluit wordt genomen.

De vraag om dat landelijke advies is door het veiligheidsberaad uitgezet bij de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Het veiligheidsberaad bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's die Nederland telt. Burgemeester Koen Schuiling van Groningen neemt namens onze provincie zitting in dat beraad.



'Samenspel met organisaties'

Zodra dat GHOR-advies binnen is volgt er een bespreking van dat advies per veiligheidsregio. Vervolgens gaat men in Groningen ook in overleg met de organiserende comités van de intochten. Veiligheidsregio Groningen wil geen landelijke voortrekkersrol nemen in het besluit rondom de intochten. Daarom wordt het landelijke advies afgewacht, dat is waarschijnlijk volgende week binnen.

'Vervolgens is het ook een samenspel met de organisaties in de regio', laat een woordvoerder namens de veiligheidsregio Groningen desgevraagd weten. 'Als een organisatie geen intocht wil organiseren hoeft een gemeente niet te kijken naar het verlenen van een vergunning. In dat geval zijn we er snel uit.'



Volksvermaken Groningen

In de stad Groningen is het De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken die de intocht sinds jaar en dag organiseert. Voorzitter Harrie van Ham laat weten dat er vanuit zijn organisatie nog geen besluit is genomen. 'We denken er al wel een half jaar over na en de laatste tijd wat intensiever.' De voorzitter verwacht dat een definitief besluit voor de komende intocht niet lang op zich zal laten wachten. Hij wil nog niet vooruitlopen op dat besluit.

Sint Maarten

Voordat Sinterklaas zijn intrede doet is het de beurt aan Sint Maarten, op 11 november. Het lopen met lampionnetjes komt niet in gevaar als het aan de veiligheidsregio ligt. 'Dat is kleiner van opzet, maar er is vooral sprake van meer verspreiding van mensen', zegt een woordvoerder. 'Daarnaast is het ook niet vergunningsplichtig.'

Toch zal de traditie wel worden besproken binnen de veiligheidsregio. Bovendien kunnen gemeenten en comités hun eigen plannen trekken wat betreft Sint Maarten.



