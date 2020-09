‘Code oranje achtervolgt ons’

Over een week is het zover, dan gaan we op vakantie. Maar waarheen? Vier maanden geleden begonnen mijn vriendin Yvonne en ik al met plannen. Maar door het coronavirus verandert onze bestemming voortdurend.

Slovenië

Normaal gesproken maken we elk jaar een verre reis. India, Argentinië, Nieuw-Zeeland, Kenia en bijna heel Zuid-Amerika hebben we gehad. Vanwege het coronavirus zoeken we het nu dichter bij huis.

We besluiten met de auto op pad te gaan. Op dertien uur rijden van Groningen ligt Slovenië. Een land waar we beiden nog niet zijn geweest en goede verhalen over hebben gehoord. ‘Een door veel toeristen nog onontdekt pareltje in Europa’, zegt een collega.

We besluiten nog niks vast te leggen, omdat een geel land zomaar kan veranderen in oranje. Op de website nederlandwereldwijd.nl van de Rijksoverheid is te zien welke kleurcode een land heeft en waar je naartoe kan reizen. Ook hebben ze een app waarvan ik een melding krijg als het reisadvies van een land verandert.

Alleen Nederland is groen, daar omheen hebben de landen een andere kleur. Geel betekent dat je er naartoe kan reizen, maar dat er wel veiligheidsrisico’s zijn. Oranje betekent alleen noodzakelijke reizen en bij terugkomst in quarantaine. Rood is niet gaan.

Een autovakantie is handig voor het geval de kleurcode van een land verandert van geel naar oranje. Als je niet in quarantaine wilt, kun je het land snel verlaten.

Drie weken later, op de dag dat de bestelde reisgids van Slovenië op de deurmat valt, krijg ik een melding in de app. Het reisadvies is aangepast. Bij aankomst in Slovenië geldt voor reizigers uit Nederland een strikte thuisquarantaine van veertien dagen. Dan moet je dus al die tijd in je hotel blijven.

Oké, niks aan de hand, tijd genoeg om een andere reis te boeken.

Frankrijk

We zetten onze zinnen vervolgens op de Côte d'Azur. Met de auto bereikbaar, heerlijk aan het strand en misschien kunnen we dan nog wel een etappe meepakken van de Tour de France.

Maar eind juli verschijnen er berichten in het nieuws dat het aantal coronabesmettingen toeneemt in steden als Nice. Steeds meer gebieden in Frankrijk kleuren oranje.

Madeira

We houden Frankrijk en de autovakantie voor gezien en gaan op zoek naar een vliegreis. Madeira, een rustig eiland van Portugal, is geel.

We laten ons goed informeren. De meeste vliegmaatschappijen bieden een 'terughaalgarantie', dat betekent dat je snel naar huis kunt als een land oranje wordt.

Voor Madeira lijkt alles in orde, totdat we de kleine lettertjes lezen: Bij aankomst op het eiland moet je een gezondheidsverklaring met een negatief COVID-19-testresultaat kunnen tonen. De verklaring mag maximaal drie dagen oud zijn. Dat vinden we te veel gedoe.

Kreta

Een Grieks eiland dan maar, Kreta. We houden het coronanieuws goed in de gaten en een paar weken voor vertrek boeken we een vliegreis en een huurauto. Hotels doen we later wel.

We vliegen vanaf Eindhoven, omdat het aantal vluchten vanaf Eelde naar Kreta beperkt is. En als de Griekse eilanden 'oranje' worden, willen we het liefst zo snel mogelijk terugvliegen. Naar Eindhoven kan dat.

Nog een paar dagen en dan gaan we. Maar dan...

Maandagavond krijg ik weer een melding op mijn telefoon. Ik lees tot m'n schrik dat de Rijksoverheid de Griekse eilanden dinsdagochtend code oranje gaat geven. Reden: het aantal mensen dat tijdens hun vakantie op de Griekse eilanden besmet is met het coronavirus, stijgt flink.

Het voelt of code oranje ons achtervolgt.

Ik bel de vliegmaatschappij voor overleg. Binnen 5 minuten word ik geholpen. ‘Oh! U bent de eerste die mij dit vertelt. Ik heb dit nog niet gehoord. Waar heeft u dat gelezen?’

'U kunt gewoon vliegen naar een oranje land hoor. Moet u wel in quarantaine bij thuiskomt’, laat de medewerkster mij weten. Maar wij kunnen ons niet veroorloven om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. We hebben beiden een baan.

We besluiten de reis gratis om te boeken. Tijdens het telefoongesprek overleg ik snel met m'n vriendin waarheen. Blijkbaar duurt het de telefoniste te lang; als we er uit zijn is de verbinding verbroken.

Inmiddels is de 'kleurverandering' van de Griekse eilanden groot nieuws. Het gevolg is dat ik 15 minuten in de wacht sta; ik veronderstel dat iedereen nu wil omboeken.

Sardinië

In ons geval omboeken naar... Sardinië! Meerdere collega’s prijzen het Italiaanse eiland aan; lekker eten, mooi weer en qua coronaregels is alles er goed geregeld. We zijn 150 euro duurder uit met deze reis maar dat maakt ons nu even niks meer uit.

Inmiddels liggen er reisgidsen van Slovenië, Frankrijk, Madeira en Kreta op de keukentafel, en die van Sardinië is onderweg. De volgende keer plannen we onze vakantie gewoon een dag van tevoren, met ezeltje-prik op de gele kleurplaat van Europa.

