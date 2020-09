ESD trekt vergunningsaanvraag in; provincie is teleurgesteld

Chemiebedrijf ESD in Farmsum trekt de vergunningsaanvraag voor het uitstoten van SiC-vezels in. Dat meldt de provincie in een brief aan Provinciale Staten.

Het bedrijf wil dat de huidige vergunning gewijzigd wordt, zodat ESD kan doordraaien. De provincie wil dat ESD een nieuwe vergunning aanvraagt. ESD wil dat niet, want ze is bang dat wanneer ze een nieuwe vergunning aanvraagt, ze bij afwijzing van die vergunning met lege handen staat.

De provincie gaat zich beraden

De provincie is op haar beurt teleurgesteld in ESD. 'Wij zijn hooglijk verbaasd', zegt gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA). 'We stonden op het punt een ontwerpbeslissing te nemen over de vergunningsaanvraag en nu is deze opeens ingetrokken. We gaan ons beraden.'

Uitstoot van vezels is mogelijk kankerverwekkend

De vergunningsaanvraag en het intrekken ervan kent een voorgeschiedenis. ESD heeft een vergunning voor de productie van siliciumcarbidevezels, maar niet voor de uitstoot van deze vezels. Die uitstoot is volgens de Gezondheidsraad en de GGD mogelijk kankerverwekkend.

Rechter vindt dat provincie en ESD moeten overleggen

De provincie probeerde ESD te dwingen om te stoppen met de uitstoot van deze vezels door een dwangsom op te leggen. ESD ging in verweer bij de rechter en die gaf het bedrijf gelijk: de provincie en ESD moesten eerst om tafel om te kijken of er alsnog een vergunning kan worden afgegeven voor de uitstoot van die vezels.

ESD heeft zich daarvan teruggetrokken, blijkt uit de brief van de provincie. ESD is het namelijk niet eens met de voorwaarden waaraan het bedrijf moet voldoen in de nieuwe vergunning.

'Het klopt dat ESD zich heeft teruggetrokken, maar we zijn nog steeds met de provincie in overleg om er op een andere manier uit te komen', meldt een woordvoerder namens het bedrijf.

Huidige vergunning wijzigen of een nieuwe aanvragen?

Het verschil van inzicht bestaat volgens ESD over de interpretatie van de vergunning. 'Wij zijn van mening dat wij een verzoek hebben gedaan tot het wijzigen van de huidige vergunning. De provincie ziet het als een aanvraag voor een nieuwe vergunning. Dat kan voor ons niet, want als het een aanvraag voor een nieuwe vergunning is, en de aanvraag wordt afgewezen, zijn we alles kwijt.'

Of dit betekent dat de provincie weer gaat handhaven bij het bedrijf, is nog onduidelijk.

'Er is sprake van een nieuwe werkelijkheid', aldus Van Dekken. 'We gaan ons beraden over onze handhavingsstrategie. Tot de opdracht van de rechter deden we dat al, maar we blijven dat nu ook weer doen.'

Lees ook:

- Directeur ESD-SIC vertrekt

- ESD ziet aantal blazers teruglopen

- Directeur ESD: 'Blij dat we tweede kans krijgen van de provincie'