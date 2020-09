Groningers brouwen cider van (af)gevallen appels

'We hebben gemerkt dat heel veel appels achterblijven in verlaten boomgaarden en in tuinen. Daar kunnen wij een heel mooi product van maken', legt Van der Schans uit.

Zilveren medaille voor Groningse cider

Dat het een mooi product is, blijkt ook uit het feit dat de cider deze maand de zilveren medaille heeft gewonnen tijdens de International Cider Challenge in Engeland.

'Cider is het nieuwe speciaalbier'

Is dit het nieuwe speciaalbier? Van der Schans: 'Zo zou je het kunnen noemen. Het is in opkomst. In landen om ons heen wordt het al heel veel gedronken. Nederland blijft wat achter. Er is dus ruimte voor groei.'

De ciderij in De Biotoop in Haren (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Maken van cider is een uit de hand gelopen hobby

Het maken van cider is een uit de hand gelopen hobby van Van der Schans. 'Het is vier jaar geleden begonnen bij het festival Let's Gro. We hebben onze cider toen ingediend bij de Groene Peper Prijs en werden tweede. Dat motiveert. Sindsdien zamelen we appels in. Inmiddels werk ik vier dagen in het UMCG en drie dagen in de ciderij.'

Wil jij ook cider van je eigen appels?

Van eind september tot begin november kun je je appels inleveren bij de ciderij in De Biotoop in Haren. 'Dat kan alleen in de weekenden', benadrukt Van der Schans. Je mag je eigen flesje cider dan meteen meenemen, maar je kunt ook wachten tot je eigen appels verwerkt zijn. Dan kun je in het voorjaar je eigen cider drinken.