Piraten overvallen schip van Groningse reder Seatrade

Volgens woordvoerder Cor Radings van Seatrade is de situatie aan boord onduidelijk: 'We hebben contact met de bemanning en we weten dat het schip door piraten is aangevallen. maar omdat de verbinding slecht is weten we nog niet of de kapers nog aan boord zijn en hoe het met onze mensen is.'

Achttien bemanningsleden

Het schip, met achttien bemanningsleden ligt sinds half tien dinsdagochtend stil, op ongeveer 50 kilometer ten zuiden van de havenstad Lagos.