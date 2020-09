Celstraf geëist voor mishandeling met koekenpan

Het azc in Delfzijl (Foto: RTV Noord)

Het Openbaar Ministerie (OM) eist drie maanden cel tegen een 20-jarige man die zich schuldig zou hebben gemaakt aan poging tot zware mishandeling met een koekenpan. Dat gebeurde in februari in het azc in Delfzijl.

Van de celstraf moeten volgens het OM 58 dagen onvoorwaardelijk aan de man worden opgelegd. Het overige deel - 32 dagen - wordt op de man verhaald, mocht hij opnieuw de fout ingaan.

Ingedeukte koekenpan

Op 14 februari kregen twee azc-bewoners in de havenstad woorden over het aan- en uitdoen van de verlichting in een kamer waar zich meerdere personen bevonden. De ruzie liep uit op een matpartij, waarbij het slachtoffer door de verdachte zou zijn geslagen met een koekenpan.

Getuigen bevestigen dat er geslagen is. Een toegesnelde beveiliger trof op de grond in de kamer een ingedeukte koekenpan aan. Het handvat lag elders in de kamer.

Hoofdwonden

Het slachtoffer hield er hoofdwonden aan over, die in het ziekenhuis werden gehecht. Van hersenletsel is volgens deskundigen geen sprake.

De verdachte werd na de matpartij aangehouden en bracht 58 dagen in voorarrest door. Daarna werd hij op vrije voeten gesteld. Hij was dinsdag niet bij zijn strafzaak aanwezig.

Mocht de rechtbank gelijk aan de eis uitspreken, dan hoeft hij de cel niet meer in. De uitspraak is over twee weken.