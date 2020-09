Pete Hoekstra bezoekt allermooiste dorp: ‘De mensen maken het dorp’

Samen met zijn vrouw Diane bezoekt hij het dorp omdat de ANWB Winsum drie weken geleden uitriep tot allermooiste dorp van Nederland.

Moeder groeide op in Winsum

Het is geen toeval dat Hoekstra, sinds 2018 ambassadeur namens de VS in Nederland, juist Winsum wil bezoeken. Zijn moeder groeide hier op. ‘Mijn moeder komt hier vandaan en is opgegroeid op een boerderij in Schilligeham vlakbij Winsum’, vertelt Hoekstra.

De ambassadeur is daar maandag met een aantal neven geweest. Familie woont er niet meer. ‘We hebben daar ook een leuke rondleiding gehad. Maar er is nog één muur over van de plek waar mijn moeder woonde.’

Hoekstra bezocht Winsum al eens eerder en zag de originele woning toen wel.

Ambassadeur Pete Hoekstra (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Hoekstra woonde in de stad Groningen en was drie jaar oud toen het gezin emigreerde naar Holland (Michigan) in de Verenigde Staten.

Kinst ook Grunnegs proaten?

Af en toe wordt de ambassadeur tijdens zijn bezoek aangesproken door Winsumers. ‘Kinst ook Grunnegs proaten?’ roept een voorbijganger die Hoekstra herkent. ‘Ja hoor, een heel klein beetje’, reageert Hoekstra, die Nederlands begrijpt en ook zelf nog redelijk kan spreken. ‘Mooi zo. Goud ja!’ Diverse Winsumers spreken hem aan over zijn familieverleden.

Langs de mooiste plekjes van Winsum

Dorpsgids Rixt van Gosliga laat de mooie plekken van het dorp zien. ‘Ik laat hem vooral de dingen zien die je niet opvallen op het eerste oog. De manier waarop een huis gebouwd is, bijvoorbeeld.’

De ambassadeur vindt vooral de kleine straatjes heel mooi en gezellig. 'De favoriete hobby van mijn vrouw is om in dit soort straatjes bij de ramen naar binnen te kijken', grapt Hoekstra als hij door de Westerstraat loopt. Daar staan nog veel panden waar de oude grote winkelruiten van te zien zijn. Dorpsgids Rixt legt vervolgens uit dat veel winkels in de loop der jaren zijn vertrokken uit het centrum maar dat die langzaamaan weer terugkomen.

Dorpsgids Rixt geeft een rondleiding (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Ontpannen sfeer

Rixt heeft niet het gevoel dat ze een hoogwaardigheidsbekleder aan het rondleiden is. ‘De sfeer is heel ontspannen en ik heb geen gevoel dat er hoog bezoek was. Ik heb het gevoel dat ik een vriend aan het rondleiden ben die langs komt.’

Dat er een belangrijk iemand door Winsum loopt is alleen te zien aan de beveiligers. Die houden vanaf een afstandje de boel in de gaten.

Peterina Geertsema, die de dorpsgidsen coördineert, wist niet wat ze zag in haar mailbox: ‘Ineens had ik een mail van de U.S. Embassy and Consulate in the Netherlands. Ik dacht: wat is dit nou? Daarin stond dat de ambassadeur graag het dorp even wilde laten zien aan zijn vrouw.’

Is Winsum inderdaad het allermooiste dorp?

‘Dat ga ik niet tegenspreken', zegt Hoekstra. 'Dat is de mening van de Nederlanders. Maar Nederland heeft meer mooie plaatsen. Ik en mijn vrouw fietsen regelmatig en dan zien we de ene na het andere mooie dorp. Maar Winsum is wel uitgeroepen tot de mooiste. Vooral de mensen die in de dorpen wonen maken het tot mooie plekken. Hier zijn mensen ook heel vriendelijk.'

Dat zijn moeder heeft gewoond in het allermooiste dorp van Nederland, daar is Hoekstra stiekem toch wel trots op. ‘Het is een mooi en prachtig dorp.’

Lees ook:

- Winsum profiteert van titel allermooiste dorp: 'Het loopt storm'

- Winsum wint ANWB verkiezing Het Allermooiste dorp van Nederland