Initiatiefnemers zonneparken Meeden strijden om gunst omwonenden

Beide initiatieven vallen binnen de zone die vorig jaar door de gemeente Midden-Groningen is aangewezen voor de ontwikkeling van grootschalige zonneparken. De zonneparken staan gepland aan de zuid-oostkant van het verkeersplein (A7/N33) bij Zuidbroek, waar ook windpark N33 verrijst.

Om de zonneparken te realiseren is draagvlak in de omgeving belangrijk voor de gemeente Midden-Groningen.

Inwoners Meeden delen mee in opbrengst

Zonnepark Eekerpolder is een gezamenlijk project van zonneparkbouwer Solarfields en Coöperatie Eekerpolder, een groep inwoners van Meeden. Het is de bedoeling dat omwonenden voor de helft eigenaar worden van het zonnepark en ook voor de helft meedelen in de opbrengsten.

Donderdagavond organiseert coöperatie Eekerpolder een informatieavond in het dorpshuis van Meeden. Belangstellenden zijn vanaf 19.30 welkom. De avond begint om 20.00 uur.

Vergunningen zonnepark bijna rond

De gemeente Midden-Groningen spreekt al langere tijd met de initiatiefnemers van dit zonnepark. 'We zien dat er draagvlak is in de omgeving. Er wordt door ons druk gewerkt om de vergunningen voor het plan rond te maken. We hopen dat voor het eind van het jaar klaar te hebben', zegt woordvoerder Jutta Middelberg van de gemeente.

Het toekomstige zonnepark, gezien vanaf de Vennenweg (Foto: Bron: Landschapsbureau Eelerwoude)

'Staan open voor goede ideeën'

Het andere plan, Zonnepark Meeden, is een initiatief van energiebedrijven Solarcentury, RWE en Solar Proactive. Het plan behelst een zonnepark van zo'n 100 hectare groot. Hoe het park er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk.

'We staan open voor iedereen die hier goede ideeën voor heeft', schrijven de initiatiefnemers. 'Daarnaast is het de ambitie om een natuurrijk, landschappelijk goed ingepast park te ontwikkelen. De vormgeving en vorm van participatie staan voor ons zeker niet vast en bespreken we juist graag met de omwonenden.'

De initiatiefnemers willen de omgeving bij het zonnepark betrekken, liefst ook voor vijftig procent. 'Het initiatief zal bijdragen aan de lokale economie. Het is de wens van de bedrijven dat bewoners in de buurt mede-eigenaar kunnen worden of op andere wijze kunnen meeprofiteren.'

Eerst draagvlak, dan vergunningen

Dit nieuwe plan is volgens de gemeente Midden-Groningen nog wel in ander stadium dan zonnepark Eekerpolder. Er moet eerst draagvlak worden gecreëerd voordat de gemeente vergunningen verstrekt.

In verband met corona wordt er donderdag een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd van 16.00 tot 20.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich melden via de website van Solarcentury.

