Geduld eigenaar Zusterflat Winschoten raakt op: ‘We zijn al bijna een jaar verder’

Het asbest is verwijderd, de elektriciteit is aangelegd en de lift werkt binnenkort weer. Er wordt druk geklust in de voormalige Zusterflat in Winschoten. Maar daar blijft het vooralsnog bij.

Ondernemer David Maas krijgt van de gemeente Oldambt nog geen toestemming om 69 studio’s en appartementen te realiseren. 'Mijn geduld begint toch wel op te raken. We zijn al bijna een jaar verder.'

Zusterflat

De Zusterflat in Winschoten staat naast het voormalige ziekenhuis. Dat is in handen van de gemeente; de Zusterflat is gekocht door vastgoedondernemer David Maas. Zijn plan: 69 appartementen en studio’s realiseren, voornamelijk bedoeld voor jongeren. De woonruimtes moeten tussen de 28 en 35 vierkante meter groot worden.

Maar de woonruimtes kunnen nog niet gebouwd worden. Op dit moment zit er een maatschappelijke bestemming op de flat en die moet worden omgezet naar een woonbestemming. Oldambt wil meewerken aan de wijziging van het bestemmingsplan, maar dan moet Maas wel voldoen aan de regels van de gemeente. Dat blijkt uit de mailwisselingen tussen beide partijen.

Een van de voorwaarden: de woonruimtes moeten minimaal 55 vierkante meter groot zijn.

Speciale regels

Maas begrijpt weinig van die voorwaarde. ‘Ik heb een plan gemaakt dat precies past binnen de woonvisie van de gemeente. Dat plan is gebaseerd op landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid. Ik kan toch niet anticiperen op regels die speciaal voor mij bedacht worden? De regel van die 55 vierkante meter is helemaal nergens te lezen.'

Hij vervolgt: 'Daarnaast moest ik van de gemeente een onderzoek laten uitvoeren naar de vraag naar woonruimtes die ik van plan ben te bouwen. Uit dat onderzoek blijkt dat er bij jongeren veel vraag is naar studio's met een grootte van zo'n 28 tot 35 vierkante meter. Daarbij kunnen de huurprijzen zo zijn, dat de jongeren ook huurtoeslag kunnen aanvragen. Als ik appartementen van 55 vierkante meter ga bouwen dan kunnen jongeren waarschijnlijk geen huurtoeslag meer aanvragen, omdat de prijs te hoog komt te liggen. Daarmee ga je volledig voorbij aan de doelgroep. En dat terwijl de gemeente Oldambt juist voor de jongeren woningen wil hebben.'

Hoe verder?

En dus zit er weinig ontwikkeling in de zaak. Maas is overtuigd van zijn plan dat past binnen de regels, de gemeente Oldambt heeft een aanvullende eis en is vooralsnog niet van plan om daarvan af te wijken. Wel benadrukt de gemeente dat zij 'heel positief tegenover het project staat' en dat het 'een prachtig project is om aan mee te werken'.

De vraag is hoe dit verder gaat. Welke van de twee partijen is uiteindelijk bereid water bij de wijn te doen? De gemeente en Maas gaan op korte termijn met elkaar in gesprek.

