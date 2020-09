NOM steekt miljoenen in maker van koelende achterwanden voor zonnepanelen

Coolback Company is een jong bedrijf, dat zich in 2018 vestigde op bedrijventerrein De Gouden Driehoek in Zuidbroek. In een bedrijfshal worden daar achterwanden gemaakt waarmee zonnepanelen gekoeld kunnen worden. De wand bestaat uit een soort rooster met koelribben, waar lucht doorheen stroomt.

'Voor investeerders is dit een aantrekkelijk verschil'

'Die ribben zorgen eigenlijk voor een vergroting van het koeloppervlak', zegt directeur Simon Meijer van Coolback Company. Door die koeling kunnen zonnepanelen 3,5 tot 5 procent en in extreem warme gebieden wel 10 procent meer stroom produceren. 'Dat lijkt misschien niet zoveel', zegt Meijer, 'maar voor investeerders in grote zonneparken is het een aantrekkelijk verschil. Bovendien wordt de levensduur van de zonnepanelen door de koeling verlengd'.

Misschien openen we een fabriek ergens in het verre Oosten Directeur Simon Meijer van Coolback Company

'We gaan de productie verdrievoudigen'

Coolback Company heeft nu tien mensen in dienst, van wie zes in Zuidbroek, twee in China en twee in Italië. Er worden in Zuidbroek per maand vijftigduizend achterwanden gemaakt. Ongeveer tachtig procent daarvan is bestemd voor China. Na de miljoeneninvestering van de NOM, waarover geen exacte mededelingen worden gedaan, wordt die productie verdrievoudigd. 'En het is de bedoeling om eind 2022 verder gegroeid te zijn naar vijfhonderdduizend stuks per maand', zegt Meijer. Tien keer zoveel als nu dus. Meijer: 'Dat kunnen we niet helemaal in Zuidbroek doen. Misschien openen we een fabriek ergens in het verre Oosten.

Warme broodjes

Volgens de directeur gaan de koelende achterwanden als warme broodjes over de toonbank, met name in China. 'De vraag is wel twintig keer zo groot als wat wij nu kunnen produceren.'

Maar staan de investeerders dan niet in de rij en is de bijdrage van de NOM dan wel nodig? 'Ja', is het antwoord van Meijer. 'Kijk, de marges op dit product zijn niet zo heel groot en bovendien moet het geld uit China terugkomen en dat schrikt ook wel een beetje af'.

