Buitenzwembaden maken balans op: 'Zelfs de vaste gasten lieten ons stikken'

Voor zwembad De Tobbe in Slochteren was het seizoen kort maar krachtig.

'Met name ouderen bleven weg'

Als een van de weinige zwembaden opende De Tobbe de de deuren pas begin juli. Het bad was te klein om de anderhalve meter afstand te waarborgen.

'Ondanks dat mogen we echt niet klagen. Toen de hittegolf begon, zat het bad gelijk vol, zegt bestuurslid Ivonne Croeze.

Het zwembad trok dit seizoen gemiddeld 95 bezoekers per dag. In niet-coronatijd ligt dat aantal op zo'n 150 bezoekers per dag. 'We zagen dat met name ouderen wegbleven.'

Veel mensen die niet kwamen zwemmen, hebben het zwembad toch op een bepaalde manier gesteund. 'Sommige mensen hebben hun abonnementsgeld gedoneerd. Daar waren we ontzettend blij mee.'

Vrijdagavond werd het zwemseizoen in De Tobbe afgesloten met discozwemmen en spijkerbroekhangen:

De Papiermolen: 'Beste ervan gemaakt'

Openluchtzwembad De Papiermolen in de stad Groningen trok dit jaar zo'n 38.000 bezoekers. 'Dat zijn hele andere cijfers dan vorig jaar', zegt bedrijfsleider Harry Huininga. Het zwembad beleefde toen met 100.000 bezoekers een topjaar: na een grondige renovatie konden de deuren weer open en de zomer was een van de warmste ooit.

'Ik ben zeker niet teleurgesteld over dit jaar', zegt Huininga. 'Het is gewoon niet anders. We moesten er het beste van maken.'

De Papiermolen verwelkomde dit jaar, net als veel andere zwembaden in de provincie, de meeste bezoekers gedurende de hittegolf in juli. 30 augustus ging het buitenzwembad dicht voor publiek.

Openluchtzwembad De Papiermolen in Groningen (Foto: Peter Steinfort/RTV Noord)

De Hoge Vier: Teleurgesteld in vaste gasten

Anneke Jongman van zwembad De Hoge Vier in Winsum windt er geen doekjes om. De vrijwilligerscoördinator is na een tegenvallend seizoen vooral teleurgesteld in haar 'vaste' gasten.

'We begonnen in april met het verkopen van de abonnementen, maar dat viel vanwege corona gelijk stil. De mensen die normaal gesproken iedere dag bij ons kwamen zwemmen, lieten ons het eerst stikken. En dat waren de mensen die het hardst schreeuwden dat we weer open moesten', zegt ze geërgerd.

Zwembad De Hoge Vier in Winsum (Foto: Facebook)

Het zwembad trok dit jaar tussen de 12.000 en 13.000 bezoekers, terwijl dat aantal normaal gesproken rond de 30.000 ligt.

Het seizoen wordt traditiegetrouw afgesloten met een barbecue voor vrijwilligers, maar vanwege het coronavirus kon dat dit jaar niet doorgaan. 'We hebben nog wel een borrel met elkaar gedronken om terug te blikken op deze gekke tijd.'

De Horsten

Voorzitter Eltje Toutenhoofd van zwembad De Horsten in Musselkanaal is 'best een beetje trots' op de prestatie die ze dit jaar hebben geleverd. Het zwembad sluit het seizoen af met groene cijfers.

'Dan vind ik: dan heb je het gewoon knap gedaan. En dat met alleen maar vrijwilligers.'

Het zwembad trok een kleine 14.000 bezoekers, in tegenstelling tot 30.000 bezoekers vorig jaar. 'We hebben toch nog een prima seizoen gedraaid, ondanks alle beperkingen. We hebben ons met name gericht op de activiteiten, zoals aquajoggen en zwemclinics. Die werden goed bezocht.'

