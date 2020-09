Veelpleger steelt vitamines 'voor zijn baby'

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de man voor twee jaar naar een kliniek voor veelplegers gaat. 'Als meneer zijn koers niet wijzigt, is de kans op herhaling groot.'

'Bang om de trein te missen'

Bij het stelen van de vitaminedoosjes werd hij betrapt door personeel van de supermarkt. Bovendien is de diefstal vastgelegd met bewakingscamera's. Maar de man kwam tijdens de rechtszaak met een verklaring: de vitaminedruppels waren voor zijn baby die hij in Amsterdam wilde bezoeken. Omdat hij bang was dat hij de trein zou missen, was hij de winkel uitgesneld. 'Ik had gewoon haast, daarom betaalde ik niet', zei hij. Maar de officier gelooft dat niet.

Top 600-lijst van veelplegers

De man heeft een strafblad van 34 pagina's. In het verleden stond hij in de Top 600-lijst van veelplegers. In 2008 werd hij door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een opname in een kliniek voor veelplegers.

Hij doorliep daarna nog diverse behandeltrajecten, maar maakte die niet af en vertrok naar Groningen. Aanvankelijk bleef hij hier op het rechte pad, maar daarna ging hij toch weer de fout in.