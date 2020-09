Veendammer keeper Zoet vertrekt naar Italië

De Italiaanse club verzekerde zich vorige maand van promotie naar de Serie A. Spezia debuteert komend seizoen op het hoogste profniveau in Italië.

Van BV Veendam naar PSV

Zoet maakte in 2006 de overstap van BV Veendam naar PSV. In 2011 verhuurden de Eindhovenaren hem aan RKC Waalwijk. Twee jaar later keerde Zoet terug naar PSV. Vanaf het seizoen 2013-2014 was hij eerste keus bij de Eindhovense club.

Reserverol dreigde in Eindhoven

Vorig seizoen echter moest hij zijn basisplaats afstaan aan de Duitser Lars Unnerstall. Zoet stapte in januari op huurbasis over naar FC Utrecht om in beeld bij Oranje te blijven. Dit seizoen begon hij weer in de A-selectie van PSV, maar door de komst van de Zwitserse international Yvon Mvogo dreigde opnieuw een reserverol.

Zoet keepte 260 officiële wedstrijden voor PSV. Hij won drie landstitels en twee keer de Johan Cruijff Schaal.

