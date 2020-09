Gasberaad eist dat gedupeerde Woltersumers voor de jaarwisseling geholpen zijn

De vier huiseigenaren wachten nog altijd op het versterkingsadvies voor hun woningen en schreven eind juli een boze open brief aan de NCG en het gemeentebestuur van Groningen.

'Versterkingsadviezen lagen al klaar'

Het Gasberaad noemde problemen aan de Kollerijweg in september 2019 al 'onhoudbaar'. Dat de bewoners nog altijd in onzekerheid verkeren, vindt Gasberaad-voorzitter Susan Top onbegrijpelijk. Volgens haar had de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) afgelopen maart de versterkingsadviezen al op papier staan.

'Toen al hadden ze de status 'gereed'. Hoezo kon dit niet eerder gedeeld worden?'

Gasberaad-voorzitter Susan Top (Foto: Remko de Waal/ANP)

'Grove fouten in versterkingsadviezen'

De adviezen zijn volgens Top eind augustus met de bewoners besproken. Daarbij kwamen 'grove fouten' aan het licht, stelt Top. Zo zouden onder meer stenen muren ten onrechte als houten wanden beschreven zijn.

'Het is deels gebaseerd op verkeerde materialen en foute aannames. De verbijsterende eindconclusie van alle vier versterkingsrapporten is dat soms een schoorsteen verstevigd moet worden, of hier en daar plaatjes multiplex aan de muren bevestigd moeten worden. Dat is alles. Niks sloop!'

'Het feit dat de muren scheef staan en sommigen zelfs gestut zijn, is niet meegenomen in het versterkingsadvies', oordeelt Top.

'Er is weer tijd gekocht'

In opdracht van de gemeente volgt er nu een second opinion om de versterkingsadviezen te beoordelen.

'Deze tweede beoordeling levert geen enkele garantie op dat nu wel snel tot een verantwoorde oplossing wordt gekomen', vindt Top. 'Er is vooral eerst weer tijd gekocht.'

Wie is hiervoor verantwoordelijk?

Voor het Gasberaad is de maat nu vol. Top: 'Wij eisen nu antwoord op maar één prangende vraag: wie is ervoor verantwoordelijk dat er links of rechtsom nog dit jaar een voor de bewoners acceptabele en integrale oplossing komt? Eén instantie, een heldere afspraak met harde termijn.'

Als die afspraak vervolgens niet nagekomen wordt, vindt Top dat de gedupeerden recht hebben op een financiële compensatie.

