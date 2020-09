Jonge theatermakers sluiten Het Verbond Groningen

Twaalf theatergroepen laten in het laatste weekend van september zien dat de Groninger theaterscene ondanks corona nog springlevend is. Het initiatief voor het theaterweekend komt van een groep jonge theatermakers.

Een van hen is Tim van der Molen (25): ‘Door corona keek ik heel veel theater online,’ vertelt hij in het pand van het verbond in de Poelestraat in Stad. Hij zag hoe een Londens theater, dat door een overstroming geheel vernield was, toch een manier vond om theater te maken. ‘Een voorstelling zonder decor, zonder licht want dat was allemaal vernield en toen dacht ik: dat is briljant, theatermaken vanuit de beperking als artistieke kracht.’

Zo hadden we ineens 12 makers en 12 locaties

‘Yes! Helemaal goed, we gaan dit doen!,’ was de reactie van theatermaker Anniek Akkerman (23) toen ze door haar collega werd gebeld over het plan. Ze begonnen te bellen en te appen met andere theatermakers om te peilen of ze zin hadden mee te doen.

‘Zo hadden we op eens twaalf makers en twaalf locaties.’ In het weekend van 25 tot en met 27 september zijn er op verschillende plekken in de stad voorstellingen te zien van onder meer De Noorderlingen, Mads Wittermans, GOOV Muziektheater, Vals Alarm, Jan Veldman en Bab ad-daar.

Breed pallet van wat Groningen te bieden heeft

Tijdens het weekend van Het Verbond Groningen brengen de deelnemende theatermakers een voorstelling van ongeveer een half uur.

‘Als je een kaartje voor een van de voorstellingen koopt, dan krijg je er twee andere voorstellingen op andere locaties bij,’ legt Van der Molen uit. ‘Wij hebben het zo geprogrammeerd dat daar twee andere voorstellingen in zitten die niets met elkaar te maken hebben, zodat je echt een breed pallet ziet van wat Groningen op theatergebied te bieden heeft.’

Het hele programma van Het Verbond Groningen is hier te bekijken.