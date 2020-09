Nieuwe stadswijk is een stap dichterbij, maar voltooiing duurt nog 10 jaar

De nieuwe wijk Stadshavens aan het Eemskanaal in Groningen is een stap dichterbij gekomen. De gemeente heeft een akkoord bereikt met grondeigenaren en woningcorporaties voor de bouw van 2400 woningen.

Dat overleg duurde ruim een jaar. Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste steen gelegd zal worden.

Gemeente noemt akkoord uniek

Het akkoord is volgens Groningen 'uniek' te noemen omdat een dergelijk akkoord tussen woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars en de gemeente geen vanzelfsprekendheid is, zegt de gemeente. De komst van de nieuwe wijk was geruime tijd geleden al aangekondigd.

'We gaan met elkaar gezamenlijk investeren in de publieke ruimte, de corporaties en vastgoedontwikkelaars gaan dat dus ook doen', zegt woonwethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) met een lach op zijn gezicht.

'Groningen next level'

De toekomstige bewoners gaan in elk geval in een wijk wonen die de nieuwe standaard voor de stad moet worden. 'Deze wijk is Groningen next level', zegt de wethouder. 'We hebben het over een nieuwe manier van leven, wonen en werken. Het wordt een autoluwe, misschien bijna wel een autovrije woonwijk. Je zal geen geparkeerde auto's op straat aantreffen. Die zullen onder de grond staan.'



Betonbos

Door de komst van de nieuwe wijk moeten de bewoners van Betonbos het veld ruimen. De bewoners van Betonbos zijn al geruime tijd in gesprek met de gemeente over de nieuwbouwplannen.

Betonbos is verrezen op een stuk grond van projectontwikkelaar Van Wonen. Dat bedrijf is één van de bedrijven die samen met de gemeente de nieuwe woonwijk gaat bouwen. 'Op het moment dat de plannen worden vastgesteld zullen de bewoners op zoek moeten naar een nieuwe woonplek', zegt Van der Schaaf. 'Tot die tijd kunnen ze er blijven wonen. Het is primair hun taak om een andere woonlocatie te vinden, maar wij denken als gemeente wel mee.'

Lange weg vol procedures

De nieuwe wijk is dus een stap dichterbij, maar er ligt nog een lange weg met procedures te wachten. 'We zijn sowieso nog tien jaar bezig voordat de hele wijk klaar is', aldus Roeland van der Schaaf tot besluit.

