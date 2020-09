Werkzaamheden voor sneltrein beginnen; zo ziet station Scheemda er straks uit

Die ruimte is nodig om de sneltrein tussen Groningen en Winschoten vanaf eind 2020 te laten rijden.

Ook station Scheemda wordt aangepakt. Scheemda is, net als Groningen Europapark, één van de stations waar de sneltrein stopt.

Geen treinen in herfstvakantie

Door de werkzaamheden rijden er in de herfstvakantie geen treinen tussen Oost-Groningen en Stad. In die week werkt ProRail bij Scheemda, Zuidbroek en Hoogezand aan het spoor en de seinen. Arriva zet van 10 tot en met 19 oktober bussen in.

Zo ziet station Scheemda er na de verbouwing uit (Foto: ProRail)

Station Scheemda ziet er na de herfstvakantie anders uit. ProRail bouwt dan een tweede perron. Dat gebeurt voor een deel op de plek waar nu de fietsenstalling staat. Op het ene perron vertrekken daarna de treinen naar Groningen, op het andere perron de treinen richting Winschoten en verder.

Het station van Zuidbroek krijgt een opknapbeurt (Foto: ProRail)

Sneltrein in de spits

De sneltrein rijdt alleen tijdens de spits: 's ochtends vijf keer en 's middags acht keer. De trein slaat de stations Zuidbroek, Hoogezand-Sappemeer, Martenshoek en Kropswolde over. Door de komst van de sneltrein wordt station Sappemeer Oost gesloten.

Door stations over te slaan zijn mensen uit Winschoten en Scheemda negen minuten sneller in Stad dan met de stoptrein. Vice versa geldt hetzelfde.

Risico op vertraging

In de Netverklaring, een document dat ProRail jaarlijks uitgeeft, noemt het bedrijf de realisatie van de sneltrein 'risicovol'. Dat zou betekenen dat de kans 50 tot 80 procent is dat de sneltrein in december daadwerkelijk rijdt.

In een reactie daarop zegt ProRail dat het document waarin dit genoemd wordt per ongeluk online is verschenen. 'De sneltrein rijdt vanaf december hoe dan ook. Er is geen sprake van dat dat niet zo zou zijn', zegt woordvoerder Aldert Baas.

Lees ook:

- Zorgen over onderzoek naar sluiting station Sappemeer Oost

- Eind dit jaar rijdt de sneltrein tussen Groningen en Winschoten: dit moet er nog gebeuren