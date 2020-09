Decorontwerpster bouwt nu luxe 'poppenhuizen': het is precies je eigen huis op schaal

'Ik heb een boek gelezen van The Miniaturist over de Gouden Eeuw. Rijke mensen lieten hun huis toen nabouwen op schaal. Ze lieten zelfs de meubels namaken. Heel chique. Er staat een voorbeeld in het Rijksmuseum', vertelt Caspers.

'Toen dacht ik: Hee, dat kunnen we nu ook nog wel doen', gaat de ontwerpster verder. 'Vooral als je een mooi huis hebt, is het ontzettend leuk om daar een miniatuuruitgave van te hebben.'

Samen met collega Harm Naaijer is Caspers aan de slag gegaan. 'Ik heb een grachtenpand uitgevoerd aan de Keizersgracht: een herenhuis met drie verdiepingen. Harm heeft zijn eigen huis gemaakt. Beide miniatuurhuizen staan in de etalage van zijn atelier aan de Wester Binnensingel.'

Vervolgens kreeg Caspers een opdracht van een buurman. 'Hij wilde een poppenhuis aan zijn kleinkind geven. Ik heb de inrichting even gelaten, want die mensen wilden er zelf meubeltjes in kunnen zetten, maar het was een groot succes.'

Is zo'n miniatuurhuis eigenlijk wel geschikt om mee te spelen? 'Jazeker', zegt Caspers. 'Het is stevig genoeg. Je kunt er op gaan zitten als je wilt. Je kunt ook een deel van de gevel weghalen, zodat de kinderen er in kunnen. En als je een kind er echt mee wilt laten spelen, maken we wat minder details, zoals een schoorsteen en dakgoten.'

Dat scheelt ook in de prijs, want: hoe meer details, hoe prijziger het 'poppenhuis'. Caspers: 'Het begint bij vierduizend euro. Maar we zijn er minstens anderhalve maand mee bezig. Het huis wordt geleverd van beukenhout; prachtig materiaal en het ruikt ook nog lekker.'

Je moet ook wel een flink huis hebben om zijn evenbeeld er in kwijt te kunnen: de poppenhuizen worden gemaakt op een schaal van 1 op 12. 'Ja, het is een flink ding', lacht Caspers. 'Maar zoiets is toch een fantastische herinnering aan je ouderlijk huis?'