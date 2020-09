Adviesgroep is verbijsterd over intrekken vergunningsaanvraag ESD

Een groep omwonenden is verbijsterd dat chemiebedrijf ESD-SIC in Farmsum de vergunningsaanvraag voor de uitstoot van SiC-vezels heeft ingetrokken.

'Wij betreuren deze gang van zaken', zegt Jan Wierenga namens de Adviesgroep Geur Delfzijl. Daarin zitten inwoners uit Farmsum, Borgsweer, Meedhuizen en omgeving.

ESD is bang voor lege handen

ESD maakte dinsdag bekend dat het de aanvraag terugtrekt. Het bedrijf is bang om de vergunning voor de gehele bedrijfsvoering kwijt te raken.

De provincie wil dat het chemiebedrijf een geheel nieuwe vergunning aanvraagt, terwijl ESD juist koerst op een aanvulling van de huidige vergunning. Als de provincie die nieuwe vergunning afwijst, zou ESD met lege handen staan en moet het bedrijf sluiten.



Waarom heeft ESD een vergunning nodig?

ESD heeft sinds 1973 een vergunning voor de productie van siliciumcarbidevezels, een harde steensoort die onder meer in schuurpapier en dieselroetfilters zit. Bij die productie ontstaan stofexplosies, ook wel blazers genoemd. Die zijn volgens de vergunning toegestaan.



Eind 2018 bleek dat het bedrijf ook SiC-vezels uitstoot die volgens de GGD en de Gezondheidsraad kankerverwekkend kunnen zijn. Daar heeft het bedrijf geen vergunning voor. De rechter bepaalde dat ESD daar een vergunning voor moet aanvragen.



Adviesgroep: 'Dit zorgt voor onzekerheid'

De Adviesgroep is niet blij met de juridische onenigheid: 'Bewoners van het Eemsmondgebied mogen op geen enkele manier worden blootgesteld aan gezondheidsrisico's. Het intrekken van de vergunningsaanvraag vertraagt in haar ogen dit proces en laat inwoners en betrokkenen in onzekerheid.'

Een woordvoerder van ESD benadrukt dat de gezondheid niet in het geding is. 'We hebben de afgelopen periode al afspraken gemaakt over het minimaliseren van de blazers en de vezels. Die hebben we al uitgevoerd. Dat moet alleen nog juridisch worden vastgelegd en daarover blijven we in overleg met de provincie.'

Wat doet de provincie?

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) laat weten zich te beraden op verdere stappen. Eerder dreigde het provinciebestuur met boetes tot 750.000 euro als het bedrijf niet stopt met de uitstoot van de vezels.

'Er is sprake van een nieuwe werkelijkheid. We gaan ons beraden over onze handhavingsstrategie', zegt Van Dekken.

