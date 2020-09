Gemeente Groningen maakt referendum weer mogelijk

In de voormalige gemeenten Groningen en Haren was het houden van referenda al mogelijk. Met de samenvoeging van die gemeenten met de gemeente Ten Boer verviel die mogelijkheid.

Zowel inwoners als een meerderheid van de gemeenteraad kunnen een referendum aanvragen.

Diftar

Voor oppositiepartij SP was het invoeren van afvalsysteem diftar reden om referenda weer mogelijk te maken. Dat afvalsysteem houdt in dat inwoners van Groningen vanaf 2022 mogelijk gaan betalen per keer dat ze afval inleveren. De SP is daar fel op tegen.

Het is juridisch echter niet mogelijk dat er in de toekomst een referendum over het afvalbeleid wordt gehouden. Dat heeft ermee te maken dat de referendumplannen en het afvalbeleid in dezelfde vergadering worden besproken.

Meerderheid voor referenda

Het voorstel om referenda weer mogelijk te maken werd ingediend door SP, 100% Groningen, Stadspartij, Student&Stad en PVV.

Die kregen D66, VVD, CDA en acht van de tien aanwezige GroenLinks-raadsleden aan hun zijde. Samen hebben die partijen een meerderheid. PvdA, Partij voor de Dieren en ChristenUnie zijn tegen.

Lees ook:

- Nog geen meerderheid voor referendumplannen Stad