'Japanse Mickey Mouse' gevonden in de berm bij Beerta

Haijo Tolk staat met verslaggever Derk Bosscher van RTV Noord aan de kant van de weg tussen Beerta en Nieuw Beerta. Ze staan gebogen over een dier dat in de berm ligt.

Is het een wasbeer of een marterhond?

'Hij is niet beschadigd zo te zien', zegt Tolk. 'Maar ik durf 'm niet aan te raken, want ik weet niet of hij ziektes bij zich draagt. Het kan trouwens ook een marterhond zijn.'

'Dit is de Japanse Mickey Mouse'

Een appje naar Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare in Westernieland schept duidelijkheid. 'Ja, ik heb de foto net ontvangen', zegt hij. 'Dit is een marterhond. Deze soort komt uit Japan. Daar zijn ze voor de kinderen wat Mickey Mouse in Amerika is. Ze worden ook wel in Rusland gekweekt voor bont. De dieren die zijn ontsnapt of zijn losgelaten, komen via Polen naar Nederland.'

De marterhond is de Japanse Mickey Mouse (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

De verschillen tussen een wasbeer en een marterhond

Lollinga legt verder uit: 'Een wasbeer is een berensoort. Die behoort tot de brilbeertjes en komt uit Noord-Amerika. Een wasbeer heeft brede achterpoten en kleine handjes. Daarmee kunnen ze kreeftjes en krabbetjes zoeken. Een marter heeft poten als een vos'.

Derk Bosscher bekijkt het dier nog wat beter en ziet inderdaad vossenpoten. 'Hij is aan de onderkant trouwens ook beschadigd', constateert hij.

Inpakken en wegwezen

Lollinga raadt hem aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht te bellen. 'Daar zouden ze heel blij zijn met dit exemplaar.'

Puutje eromheen en invriezen dus. 'Uh ja', zucht Bosscher met enige tegenzin. 'Je hebt in ieder geval een bijzonder exemplaar gevonden, Tolk', besluit hij.

