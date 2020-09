Autocrossers ploegen land boer om: 'Hier worden de koeien niet beter van'

Liefst 1.300 autoliefhebbers kwamen zaterdagavond af op de bijeenkomst bij industrieterrein Hoogebrug om daar hun 'gepimpte' bolides aan elkaar te showen. Dat zij dat op straat deden, vindt Kruijer nog niet eens zo erg.

'Maar ze hebben ook in het land zitten crossen. Dat kwam natuurlijk niet goed en dat had een deel van de jongens zelf ook wel door. Maar ze konden er moeilijk tussen springen om te zeggen dat de anderen daarmee moesten stoppen', vertelt Kruijer.

Geen vergunning

De politie van Oldambt liet de autoliefhebbers uiteindelijk maar hun gang gaan, ook al hadden ze geen vergunning voor het evenement aangevraagd bij de gemeente.

Kruijer wist zelf ook niet van de bijeenkomst: 'De volgende dag hoorde ik van de jongens zelf dat het een beetje fout was gegaan. Ze vroegen aan mensen uit de omgeving: van wie is dat land? Zo kwamen ze aan mijn nummer. Zondagmiddag stuurden ze me een appje dat ze het er met mij over wilden hebben.'

Diepe bandensporen in het gras na de carmeeting in Winschoten (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

Diepe bandensporen

De crossers hebben in het weiland onder meer donuts zitten te draaien, met diepe bandensporen tot gevolg. Kruijer heeft nog geen idee van de precieze schade. 'De jongens zijn zelf al een inzamelingsactie begonnen om de schade een beetje te beperken. Dat vond ik wel mooi. Maar het minste vond ik nog dat hier allemaal blikjes, flesjes en glasscherven lagen. Dat moet ik natuurlijk niet in het voer of in de poten krijgen, daar worden de koeien niet beter van.'

Kruijer doet voorlopig geen aangifte, hij hoopt dat hij eruit komt met Team Unknown. 'Als ik geen aangifte zou doen, wilden de jongens wel met een redelijk aanbod komen om mij schadeloos te stellen. Als ze dat maar doen, dan komen we daar wel uit.'

Organisatie keurt actie af

Een woordvoerder van Team Unknown stelt in een reactie dat 'een paar rotte appels het nodig vonden om het land op te gaan en er overheen te rijden'. De organisatie zegt hiervan afstand te nemen: 'Ons evenement wordt verpest door dit soort acties.'

Volgens de woordvoerder, die anoniem wil blijven, is een groep van dertien tot vijftien deelnemers zondag teruggegaan om alle achtergelaten afval op te ruimen. 'Via GoFundMe wordt bovendien geprobeerd de boer schadevrij te stellen.'