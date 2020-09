FC Groningen heeft gewenste spits eindelijk binnen

Jorgen Strand Larsen, rechts op de foto, kwam gisteren met Noorwegen -21 in actie tegen Nederland -21 (Foto: Orange Pictures )

Vijf dagen voor de start van de competitie heeft FC Groningen dan eindelijk een spits aan de selectie weten toe te voegen. De 20-jarige Jorgen Strand Larsen tekent een meerjarig contract in Groningen.

De zoektocht naar een nieuwe aanvaller duurde inmiddels meer dan zeven maanden. Sinds het vertrek van Kaj Sierhuis naar Stade Reims, zocht technisch directeur Mark-Jan Fledderus naar een spits die in staat moet zijn om vijftien doelpunten per seizoen te maken. Met de 20-jarige Noor hoopt FC Groningen die doelpunten in huis te hebben gehaald.

Larsen kwam dinsdag nog in actie namens Noorwegen -21. In Almere verloor hij met 2-0 van Nederland -21. Woensdag doorstond hij in Groningen de medische keuring, waarna de laatste formaliteiten afgerond konden worden.

De Noorse aanvaller komt over van de Noorse club Sarpsborg 08 FF. In Noorwegen is de competitie inmiddels alweer zestien wedstrijden onderweg. Larsen scoorde daarin twee doelpunten en gaf vijf keer een assist.

FC Groningen hoopt tevens nog een linksback aan de selectie toe te voegen voor de start van de competitie. Middenvelder Ajdin Hrustic staat in de belangstelling van verschillende Bundesliga clubs, waarvan Eintracht Frankfurt zich inmiddels officieel heeft gemeld in Groningen.

FC Groningen wil nog niet reageren.

