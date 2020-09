Chinezen beslissen: Amca in Ten Post gaat dicht

Het bedrijf Amca in Ten Post sluit. De Chinese eigenaar wil het bedrijf vanwege de verliezen die het maakt niet langer in de benen houden. ‘Het is een verlies van een pareltje.’

De beslissing van de Chinese mega-multinational XCMG kost 26 mensen hun baan en het dorp Ten Post verliest ermee zijn enige productiebedrijf. Als reden voor de sluiting laat de Chinese directeur L. Peng van Amca in een kort bericht weten dat de onderneming geen zekerheid kon bieden over zwarte cijfers in de komende jaren.

Liquidatie

Het personeel is al enige tijd op de hoogte van de liquidatie van Amca, dat hoogwaardige hydraulische componenten produceert. Bij de medewerkers kwam de beslissing van aandeelhouder XCMG hard aan, zegt management-lid Karin Kuiper van Amca. Zeker ook omdat Amca de afgelopen twee jaar volgens het bedrijf zelf een nieuw verkooprecord boekte en de goede weg leek te zijn ingeslagen.

‘Mensen vinden het verschrikkelijk’, zegt Kuiper. ‘Er was veel verdriet en ongeloof, maar uiteindelijk heeft men het moeten accepteren.’ Kuiper zelf werkte 31 jaar bij de onderneming. ‘Voor mij persoonlijk betekent het ook veel’, verklaart ze.

Geloof in dochter

Ondank de recente piek in de verkopen waren de resultaten van Amca de afgelopen jaren wisselend. De klad kwam er echt goed in toen eind 2019 de markt sterk verslechterde, waarna vervolgens de coronacrisis de onzekerheid verder vergrootte.

Het Chinese staatsbedrijf XCMG, dat onder meer bouw- en constructiemachines en vrachtwagens maakt, hield ondanks de wisselende resultaten lang geloof in dochter Amca, dat het eerste bedrijf was dat de Chinese firma in Europa kocht. Dat was in 2011. XCMG bleef door de jaren heen ook investeren in het bedrijf in Ten Post. ‘Onze eigenaar zag absoluut toekomst in Amca’, aldus Kuiper.

‘Er is genoeg geld in het bedrijf gestoken. Er is echt alles aan gedaan. Er is een geweldige werkomgeving gemaakt en er is veel geïnvesteerd in de machines, die zijn prachtig.’

Fout gemaakt

Bestuurder Albert Kuiper van vakbond FNV legt de oorzaak van de teloorgang van Amca wel deels bij de Chinese moeder. Volgens Kuiper heeft het XCMG de fout gemaakt Chinese managers het beleid te laten bepalen.

‘Dat waren mensen die de cultuur en de omgangsvormen hier niet kennen’, stelt de vakbondsbestuurder. ’Ze hadden mensen moeten aanstellen die verstand hebben van de Europese markt. Dat Amca nu verdwijnt is echt jammer, want het was een pareltje.’

Ik zie het niet als een vooropgezet plan om kennis hiervandaan te halen. Albert Kuiper - FNV

Volgens Albert Kuiper had de fabriek in Ten Post met een andere eigenaar een betere overlevingskans gehad. Daarbij denkt Kuiper dat het XCMG niet heeft gekocht om de kennis van Amca binnen te slepen voor eigen gebruik.

‘Ik zie het niet als een vooropgezet plan om kennis hiervandaan te halen. Dan is het wel een heel duur plan geweest, want XCMG heeft veel geld in Amca gestoken.’

Goede naam

Amca ontstond in 1985 uit een afsplitsing van de hydrauliektak van het vermaarde Brons Motoren in Appingedam. Het bedrijf bouwde een goede naam op in de markt met haar hydraulische stuurschuiven, essentiële en heel precies werkende onderdelen in kranen, shovels en andere machines. Hoewel het bedrijf klanten over de hele wereld had, opereerde het altijd wat onder de radar, wat ook verband hield met leveringen aan defensie, een belangrijke klant van Amca.

Met de vakbonden heeft XCMG een akkoord bereikt waar het personeel mee kan leven, aldus Karin Kuiper van Amca’: Er is goed voor ons gezorgd, daar mogen we niet over klagen.’ Een aantal personeelsleden heeft volgens haar inmiddels weer nieuw werk.

Op het bedrijf zelf werken nu nog alleen Kuiper zelf en een collega. Samen wikkelen ze de liquidatie af.