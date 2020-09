Familie start zoekactie naar vermiste Wim Korhorn

Op Facebook heeft de familie een oproep geplaatst voor mensen die willen meehelpen. Om 16:00 start de zoekactie door de wijk De Wijert. 'Hij is lopend van huis gegaan, dus we gaan zoeken in de gebieden waar hij ooit is geweest.'

Gestructureerde actie

‘We willen met zoveel mogelijk mensen in de woonwijk zoeken. Met een groepje van twintig mensen heeft het geen zin, dus we hopen op ongeveer honderd vrijwilligers. Iedereen moet zich wel aanmelden via Facebook’, laat Wouter weten.

De familie organiseert de zoekactie in overleg met de politie. ‘Wij willen de zoekactie graag gestructureerd doen. We vragen iedereen om zich echt aan te melden en ook te houden aan alle coronaregels. Houd afstand en draag een mondkapje.’

Zorgen

Nadat Wim Korhorn niet bij de uitvaart van zijn partner was verschenen, sloeg de politie samen met de familie alarm. De familie laat weten dat Korhorn voor het laatst gezien is op maandag 7 september aan de Van Royenlaan in het zuiden van Groningen.

Wouter maakt zich zorgen over zijn vader, ook omdat hij medicatie nodig heeft. Het is niet duidelijk of hij deze bij zich heeft. De reden waarom zijn vader weg is, weet Wouter niet. ‘Hij heeft geen spoor achtergelaten en dat is het moeilijke hieraan.’

Signalement

Wim Korhorn is 1.75 tot 1.80 meter lang en heeft grijs haar. Mensen die informatie over zijn verblijfplaats hebben, kunnen dat doorgeven via een tipformulier op de site van de politie. Bellen met de politie kan ook, via telefoonnummer 0800-6070.

Op de vrijgegeven foto draagt Korhorn een leesbril. Die draagt hij meestal niet. Daarnaast heeft de Stadjer inmiddels een vollere baard en langere haren.

Korhorn droeg vermoedelijk een blauw jack met een rode bies op zijn kraag en een lichtgrijs/blauw overhemd.

De onderstaande foto is het laatst bekende beeld van Wim Korhorn.

Dit is de laatst bekende foto van Wim Korhorn (Foto: Eigen foto)

