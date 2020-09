Schuiling over rellen: ‘Eerste melding belandde niet snel genoeg op politiebureau’

De vechtpartij in de Grote Kromme Elleboog (Foto: Still filmpje/RTV Noord)

Een melding van een terrasbezoeker is zaterdagavond niet voortvarend opgepakt en daarom te laat terecht gekomen bij de politie in de stad. Dat heeft burgemeester Koen Schuiling van Groningen woensdagmiddag gezegd tegen de gemeenteraad.

De terrasbezoeker belde het landelijke servicenummer van de politie om schermutselingen te melden. ‘Die melding is niet gelijk op de juiste plek terecht gekomen’, aldus Schuiling. De politie kwam pas in actie nadat een ondernemer uit de Kromme Elleboog, de straat waar de rellen plaatsvonden, een melding had gedaan. ‘Toen hebben we opgeschakeld, maar dat kwam te laat. De confrontatie was toen al in volle gang.’

Schuiling stond stil bij de rellen omdat meerdere partijen in de Groninger gemeenteraad vragen hadden over gebeurtenis van afgelopen weekend in de binnenstad. De rellen waren daags voor de oefenwedstrijd FC Groningen - Arminia Bielefeld. Eerder gaf de gemeente aan dat ze enigszins verrast was door de rellen.

De politie heeft inmiddels twee personen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de rellen. De gemeente kreeg via de politie door dat een groep van vijftig Duitse hooligans voornemens was om naar Groningen af te reizen.

Na overleg met de Duitse politie werd besloten om een noodbevel in te stellen voor de wedstrijddag.

‘Waren we dus verrast? Ja en nee’, zegt de burgemeester. ‘We gingen uit van een mogelijke confrontatie op zondag, daarom lag het noodbevel klaar. De confrontatie op zaterdagavond was bij ons niet bekend, anders hadden we het noodbevel eerder in laten gaan.’

Verder doet Schuiling de oproep aan de betrokken hooligans om zich te melden. ‘Wij gaan verder met het onderzoek en zijn nog niet klaar. De kans bestaat dat wij u komen halen’, richt Schuiling zich op de daders.

De omvang van de totale schade is nog niet bekend bij de gemeente. Het stadsbestuur staat de getroffen ondernemers wel bij om de schade te verhalen.



