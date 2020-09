Stichting probeert vluchtelingen Lesbos na brand op afstand te helpen

Vanwege corona kan de stichting haar eigenlijke missie - om voor vrouwen en kinderen een warme douche te verzorgen - al maanden niet meer uitvoeren. Maar dat betekent niet dat ShowerPower nu werkeloos toekijkt, zegt bestuurslid Pieter Wittenberg. 'Wij zijn vanmiddag begonnen om een organisatie op touw te zetten om directe hulp na de brand te organiseren.'

Geen woorden

Volgens Wittenberg zijn er voor de situatie op het Griekse eiland 'geen woorden': 'Probeer je voor te stellen dat je op een oppervlakte van vier hectare 22.000 vluchtelingen hebt zitten. Dat kán niet. Gisteravond waren het er nog 13.000, maar dat is ook te veel. Die mensen hebben allemaal een traumatische ervaring achter de rug, ze zijn de oorlog ontvlucht.'

'Als ze uiteindelijk op Lesbos aankomen, hebben ze allemaal in rubberbootje gezeten dat niet zeewaardig is. Ze hebben doodsangsten uitgestaan gedurende vier tot acht uur in de nacht op zee. In het kamp is geen water, slechte riolering en mensen zitten hutjemutje op elkaar, dus anderhalve meter afstand houden lukt daar niet. Ze mogen niet in of uit het kamp. En dan breekt er ook nog eens brand uit!'

Hoop op verandering

Wittenberg wil niet speculeren, maar zegt zich voor te kunnen stellen dat de branden in het vluchtelingenkamp zijn aangestoken. 'Er zijn reactionaire groepen bezig op het eiland. Die hebben vannacht geprobeerd vluchtende mensen tegen te houden en dat is ook gelukt.'

Vlammen slaan uit het vluchtelingenkamp op Lesbos (Foto: ANP/EPA)

Het resultaat van de brand is dat 40 à 45 procent van het kamp weg is, constateert Wittenberg somber. 'Misschien dat er nog een positief kantje aan zit: dat er nu eindelijk écht iets gebeurt na alle berichten en protesten.'

Hulp op afstand gaat door

ShowerPower hoopt op afstand toch nog iets te kunnen betekenen voor de vluchtelingen op Lesbos.

Wittenberg: 'Het geld dat wij hadden voor de douches is nu besteed aan Griekse vrijwilligersorganisaties die er nog wél kunnen werken. We proberen hen zo goed mogelijk te financieren en bij te staan. Laatst hebben we bijvoorbeeld nog 50.000 stuks maandverband gekocht, 40.000 gezichtsmaskers en beschermende kleding, en naaimachines om die dingen te maken. En nu dus hulp na de brand.'