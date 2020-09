Nijestee vergoedt inboedel gedupeerde huurders na fout

Tuynman en haar partner zouden eind augustus verhuizen omdat hun woning aan de Johannes Vermeerstraat in Stad moest worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Maar tot hun ontzetting vond het stel een paar dagen eerder bij thuiskomst al hun persoonlijke bezittingen terug in een container op straat. Het gevolg van een vergissing bij Nijestee, zoals de directie moest toegeven.

Publiciteit

Na eerst geprobeerd te hebben te redden wat er nog te redden viel, besloot Tuynman het er niet bij te laten zitten. Ze zocht de publiciteit en kreeg die ook. Diverse media doken op het verhaal. Bovendien stapte ze naar de politie.

De druk lijkt te hebben geholpen, want Nijestee is over de brug gekomen, laat Tuynman weten. Ze is blij dat ze het onfortuinlijke voorval achter zich kan laten: 'Op de inhoud van het akkoord mag ik niet ingaan maar we zijn tot een oplossing waar we allebei akkoord mee zijn'. En die aangifte bij de politie? 'Die trekken we in.'

Nijestee was woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

