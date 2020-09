Hardlopers lopen historisch RUN-parcours door Oost-Groningen

Initiatiefnemer en ultraloper Ina Oortwijn was van plan de RUN van Winschoten te lopen, tot corona roet in het eten gooien. Maar stilzitten? Dat was weer het andere uiterste. 'Ik had ooit het boek gekregen over 25 jaar Run van Winschoten, waarin de oude route stond en dacht: dat lijkt mij mooi, die ga ik lopen.'

Ultraloper Ina Oortwijn aan tafel bij Noord Vandaag (Foto: RTV Noord)

Waar de hedendaagse RUN bestaat uit tien rondjes van tien kilometer in Winschoten, is er bij de oorspronkelijke route geen sprake van rondjes. Oortwijn verkende het parcours afgelopen weekend op de fiets. Winschoten, Beerta, Finsterwolde, Nieuweschans, alle plekken werden aangedaan.

'Ik vond het op fiets wel een heel eind', lacht ze. 'Mentaal zitten er moeilijke stukken in, stukken waarvan je denkt: wat een eind.'

Drinken of een gelletje

Elke vijf kilometer is er een verzorgingspost met drinken of 'een gelletje'. 'In 1976 kregen in het café een potje bier', vertelt Oortwijn. 'Destijds vertrokken ze al om 3 uur. Wij gaan om 8 uur weg, we willen wat langer liggen. Dus het is niet helemaal retro.'

