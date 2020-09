Kunstenares legt boerderij Thies Dijkhuis vast: 'Waar zie je dit nog?'

'Ik fietste regelmatig rondjes in en om Groningen', vertelt Brontsema over de oorsprong van haar idee. 'Ik zag die boerderij en vond het zo'n bijzondere omgeving. Waar zie je dit nog? Over een paar decennia is dit verdwenen.'

'Alles is daar heel mooi groen. En dat midden op een industrieterrein. Dat contrast is zoiets geks eigenlijk. Ik zag de documentaire over Thies Dijkhuis en dacht: dit stamt uit een andere tijd, dit moet ik vastleggen.'

Een van de houtsnedes van het interieur van Euvelgunnerheem (Foto: Eigen collectie Eline Brontsema)

Na lang wikken en wegen besluit Brontsema Het Groninger Landschap te bellen, dat inmiddels eigenaar is van de boerderij. Haar plan wordt doorgestuurd naar de familie van Dijkhuis en zij zijn meteen enthousiast.

'Zij zagen mijn idee wel zitten om zijn inzet voor het behoud van de boerderij voort te zetten. Ze waren heel erg ontroerd en blij, echt fantastisch.'

Brontsema legde de boerderij en het interieur vast met de klas waarmee zij afstudeert aan de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst. Het resultaat is te zien op de tentoonstelling in Pictura in Stad en in het boekje ‘Eline Brontsema, houtsnedes Euvelgunnerheem’.

