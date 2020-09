Nieuwe Noorse spits FC Groningen: 'Ik heb al wat tips van Erik Nevland gekregen'

Larsen (21) is afkomstig van de Noorse club Sarpsborg 08 FF en moet bij FC Groningen voorin als aanspeelpunt gaan fungeren. Hij heeft al wat internationale ervaring: voordat hij twee jaar geleden neerstreek in zijn thuisland kwam hij een jaar uit in de jeugd van AC Milan. 'Dat is natuurlijk een grote club. Nu ga ik opnieuw naar het buitenland, maar dan in een eerste team. Daar heb ik veel zin in.'

Goede spelers gehad

De Noor, die dinsdagavond nog met Noorwegen -21 uitkwam tegen Jong Oranje, is 1 meter 94 lang. Hij omschrijft zichzelf als sterk. 'Ik denk dat ik in veel dingen goed ben. Bij FC Groningen wil ik mij verder ontwikkelen. De staf en coaches zijn goed en ik hoop dat ze mij verder kunnen helpen.'

Larsen baseert zich daarbij op de 'zeker tien, twintig, dertig goede spelers' die FC Groningen in het verleden heeft gehad. 'Zoals Erik Nevland, die hier heel groot was. Ik ken hem zelf niet, maar mijn zaakwaarnemer heeft contact met hem gehad. Hij heeft al wat tips gegeven.'

Blauw oog

Welke bijvoorbeeld? 'Nou, als je je hart geeft, dan geven de fans het terug. Dat ga ik doen: ik ga hier 100 procent geven. En misschien wel een blauw oog als dat nodig is', grapt de Noor.

Larsen hoopt niettemin dat FC Groningen niet zijn eindstation is: 'Groningen is een goeie plek om een nieuwe stap te zetten. De Nederlandse competitie is beter dan de Noorse. Ik hoop over een paar jaar, misschien eerder, klaar te zijn voor de volgende stap.'

Juiste spits ingewikkeld

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus beaamt dat het even heeft geduurd voordat hij de opvolger van Kaj Sierhuis kon presenteren: 'Het is niet zo moeilijk om een spits te halen, maar om de juiste spits voor FC Groningen te halen is wél ingewikkeld. We hadden behoefte aan een balvast iemand, een spits die groot en sterk is. Hij moest ook meekunnen in ons pressingspel en snelheid en diepte hebben. Daarnaast wilden we een spits halen die bewezen doelpunten maakt. Dat was voor ons heel lastig.'

Fledderus is dicht bij het contracteren van Ricky van Wolfswinkel geweest, maar de goalgetter koos uiteindelijk voor een langer verblijf bij FC Basel. Ferdy Druijf mocht niet weg bij AZ. Maar met Larsen denkt Fledderus ook een goede spits met toekomstperspectief te hebben gevonden: 'Hij is intelligent, een fijne jongen in de omgang, heel volwassen en zelfbewust. Hij is fysiek sterk, groot, behoorlijk snel en heeft een goede techniek. Met zijn kwaliteiten en potentie voegt hij echt wat toe aan ons team.'

Niet uitgewinkeld

Larsens komst betekent niet dat FC Groningen zich verder stilhoudt op de transfermarkt, geeft Fledderus aan. Voorin, maar ook achterin, nu Gabriel Gudmundsson geblesseerd is geraakt. 'Hoe lang dat gaat duren, is nog afwachten. Maar op de backposities willen we graag wat extra keuzemogelijkheden hebben. En we kijken altijd naar buitenkansjes, mits die iets toevoegen aan ons team.'



Lees ook:

- FC Groningen heeft gewenste spits eindelijk binnen