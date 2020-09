Lopend Vuur: Afval scheiden vind ik te veel moeite

Afgelopen nacht besloten ze dat het plan teruggaat naar de tekentafel. Lees hier ons bericht daar over.

Per kilo betalen of per keer wegbrengen?

De invoering van Diftar strandde op het onderdeel of er straks per kilo afval betaald moet gaan worden of per keer dat de Groningers afval wegbrengen. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de beste optie is. Tot die tijd betalen inwoners van de gemeente Groningen een vast bedrag voor het inzamelen van hun afval. Hoe hoog dat bedrag wordt, is nog niet duidelijk.

Diftar staat officieel voor gedifferentieerde tarieven, waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt. Hoe meer afval een burger aanbiedt, hoe hoger de afvalstoffenheffing. Door je afval te scheiden, kun je goedkoper uit zijn. Vaak is papier, plastic en GFT gratis en betaal je voor het restafval.

Misschien heb je dit systeem al of is jouw gemeente ook van plan om het in te voeren. Hoe denk je over dit onderwerp?

